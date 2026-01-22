സ്ലം ഡോഗ് മില്ല്യണയര് എന്ന സിനിമയിലെ 'ജയ് ഹോ' എന്ന പാട്ടിനാണ് എ.ആര് റഹ്മാന് ഓസ്കാര് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. എന്നാല്, ഈ ഗാനം സുഖ്വിന്ദർ സിങ് കംപോസ് ചെയ്തതാണെന്ന് പഴയ ഒരു അഭിമുഖത്തില് രാംഗോപാല് വര്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. സുഭാഷ് ഘായ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'യുവ്രാജ്' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സുഖ്വിന്ദർ സിങ് ഈ ഗാനത്തിന് ഈണം നല്കിയതെന്നും പിന്നീട് ഇത് 'സ്ലംഡോഗ് മില്യണയറി'ല് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് വര്മ പറഞ്ഞത്. അതിന് സുഖ്വിന്ദറിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നല്കിയെന്നും വര്മ അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് പിന്നീട് വിവാദമായത്.
To all concerned .. I am being misquoted and misread out of context in the matter of the Jai ho song . .. in my view @arrahman is the greatest composer and the nicest human being I ever met and he’s the last person to take away anybody’s credit ..I hope this puts an end to the…— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 21, 2026