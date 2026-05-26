വീണ വിജയന് ഉള്പ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി
കൊച്ചി: മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണ വിജയന് ഉള്പ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസില് ഇഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആലുവയിലെ കൊച്ചിന് മിനറല്സ് ആന്ഡ് റുട്ടൈല്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (സിഎംആര്എല്) ഹര്ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഇ.ഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സ്റ്റേ നീക്കി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് നിയമപ്രകാരം പ്രതിമാസ പണമടയ്ക്കല് കേസ് ഇ.ഡി അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇ.ഡി അയച്ച സമന്സ് ചോദ്യം ചെയ്ത് അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി.എം.ആര്.എല് കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
ആരോപണങ്ങള് പ്രകാരം വീണയുടെ ഐ.ടി കമ്പനിയായ എക്സലോജിക്കിന് സി.എം.ആര്.എല് നിയമവിരുദ്ധമായി വന് തുക നല്കി. എക്സലോജിക് ഒരു ഐ.ടി സേവനവും നല്കാതെ 1.72 കോടി രൂപ എന്തിനാണ് നല്കിയതെന്നതാണ് പ്രധാന അന്വേഷണം. ഇ.ഡി.യോടൊപ്പം സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ഓഫീസും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം, ആരുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പണം കൈമാറിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാന് ഇ.ഡി. ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ഓഫീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനാല് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് സി.എം.ആര്.എല് വാദിച്ചു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
യുക്രെയ്ന് തലസ്ഥാനമായ കീവില് വരും ദിവസങ്ങളില് ശക്തമായ മിസൈല്- ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യ. കീവിലുള്ള വിദേശപൗരന്മാരോടും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാരോടും എത്രയും വേഗം നഗരം വിട്ടുപോകാന് റഷ്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.