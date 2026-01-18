രേണുക വേണു|
Last Updated:
ഞായര്, 18 ജനുവരി 2026 (21:13 IST)
ബോളിവുഡിൽ അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ പരാമർശങ്ങളിൽ പ്രതികരണവുമായി സംഗീത സംവിധായകൻ എ.ആർ റഹ്മാൻ. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യക്കാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
"ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല, എന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാകാം, ഇന്ത്യക്കാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്റെ ഗുരുവും വീടുമെല്ലാം ഇന്ത്യയാണ്. സംഗീതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നതെല്ലാമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. ആരുടെയും വിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ ആത്മാർതഥ തിരിച്ചറിയുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു"- അദ്ദേഹം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
ബിബിസി ഏഷ്യൻ നെറ്റ്വർക്കിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു
എ.ആർ റഹ്മാൻ ബോളിവുഡിൽ അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകൾ നൽകിയത്. അധികാര കൈമാറ്റം കൊണ്ടോ, വർഗീയപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം എട്ട് വർഷമായി
തനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും
ഇപ്പോൾ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജോലി തേടി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എട്ട് വർഷമായി ബോളിവുഡിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. അധികാരക്കൈമാറ്റം കൊണ്ടോ വർഗീയപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജോലിയൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, ജോലി തേടിപോകാനും ഉദ്ദേശ്യമില്ല, അവസരങ്ങൾ എന്നെ തേടി വരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്"-
അഭിമുഖത്തിൽ എആർ റഹമാൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അഭിമുഖം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ റഹമാന്റെ പരാമർശങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുകയും നിരവധി പേർ
വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് വിവാദങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ
വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.