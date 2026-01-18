'നിങ്ങളുടെ വിദ്വേഷം നിങ്ങളെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു'; എ ആർ റഹ്മാനെതിരെ കങ്കണ റണാവത്ത്

രേണുക വേണു|
എ ആർ റഹ്മാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ കങ്കണ റണാവത്ത്. കങ്കണ സംവിധാനം ചെയ്ത പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമയായ എമർജൻസി എന്ന ചിത്രം പ്രൊപ്പഗാണ്ട സിനിമയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് റഹ്മാൻ തന്നെ കാണാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നാണ് നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. റഹ്മാനെപ്പോലെ ഇത്രയും വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ മറ്റൊരാളെ താൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും കങ്കണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലായിരുന്നു നടിയുടെ പരാമർശം.
'എൻ്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള 'എമർജൻസി' എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കഥ പറയാൻ വിസമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല, എന്നെ കാണാൻ പോലും നിങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ചു. ഒരു പ്രൊപ്പഗാണ്ട സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. വിരോധാഭാസമെന്നുപറയട്ടേ, 'എമർജൻസി'യെ എല്ലാ നിരൂപകരും ഒരു മികച്ച സൃഷ്ടിയായി വിലയിരുത്തി. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പോലും അഭിനന്ദനമറിയിച്ച് എനിക്ക് കത്തുകളയച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്വേഷം നിങ്ങളെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട്,' കങ്കണ കുറിച്ചു.
അനുപം ഖേർ, മഹിമ ചൗധരി, മിലിന്ദ് സോമൻ, ശ്രേയസ് തൽപാഡെ, വിശാഖ് നായർ, അന്തരിച്ച സതീഷ് കൗശിക് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ എമർജൻസിക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ആദ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സിഖ് മതത്തെ സിനിമയിൽ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് സെൻസർ ബോർഡിന്റെ പുനഃപരിശോധനാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സിനിമയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നത്.
സീ സ്റ്റുഡിയോസും കങ്കണയുടെ മണികർണിക ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് എമർജൻസി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.