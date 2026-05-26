  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Pak Defense minister rejects proposal of joining abraham accords
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (17:14 IST)

'ഇസ്രയേലിനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?'; യുഎസ് നിർദ്ദേശം തള്ളി പാക്കിസ്ഥാൻ: 'ഏബ്രഹാം ഉടമ്പടിയിൽ' ചേരില്ലെന്ന് ഖ്വാജ ആസിഫ്

പാകിസ്ഥാന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണിതെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് വ്യക്തമാക്കി.

khawaja asif
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 26 May 2026 (17:14 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (15:52 IST)
google-news
ഇറാനുമായി സമാധാനക്കരാറിലെത്താന്‍ 6 മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇസ്രായേലിനെ രാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എബ്രഹാം ഉടമ്പടിയില്‍ ഒപ്പ് വെയ്ക്കണമെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നിര്‍ദേശം തള്ളി പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്. പാകിസ്ഥാന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണിതെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് വ്യക്തമാക്കി.
 
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ യുഎസ് വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധഭീതിയിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ്, മേഖലയില്‍ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ കൂടി ഏബ്രഹാം ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഈ നിര്‍ദ്ദേശത്തോട് കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.
 
പലസ്തീന്‍ വിഷയത്തില്‍ വ്യക്തമായ പരിഹാരം കാണാതെ ഇസ്രയേലുമായി യാതൊരുവിധ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിനുമില്ലെന്നതാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയം. ഏബ്രഹാം ഉടമ്പടിയില്‍ ചേരുന്നത് ഈ നയത്തിന്റെ ലംഘനമാകും. വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ ആശയങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണിത്. ഒറ്റ ദിവസത്തിന് പോലും വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ആളുകള്‍ക്കൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ പാകിസ്ഥാനാകില്ല. ഇസ്രായേലിന്റെ പേര് പാസ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്ത ഒരേ ഒരു രാജ്യം പാകിസ്ഥാനാണെന്നും ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.
 
അറബ്-മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര-സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങള്‍ സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ രൂപീകരിച്ച ചരിത്രപരമായ കരാറാണ് എബ്രഹാം ഉടമ്പടി. യുഎഇ, ബഹ്റൈന്‍, മൊറോക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പുതിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇറാന്റെ അയല്‍രാജ്യമായ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളെ കൂടി ഉടമ്പടിയില്‍ ഭാഗമാക്കാനാണ് ട്രംപിന്റെ നിലവിലെ ശ്രമം. എന്നാല്‍ പലസ്തീനെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമെ ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കു എന്നതാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാട്. 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

മഴക്കാലം വരുന്നു; ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണം

മഴക്കാലം വരുന്നു; ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണംകടുത്ത തലവേദന, കണ്ണുകള്‍ക്ക് പിന്നിലും പേശികളിലും സന്ധികളിലും വേദന, നെഞ്ചിലും മുഖത്തും ചുവന്ന തടിപ്പുകള്‍, ഓക്കാനവും ഛര്‍ദിയും എന്നിവയാണ് തുടക്കത്തില്‍ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍

വീണ വിജയന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി

വീണ വിജയന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിഇ.ഡി അയച്ച സമന്‍സ് ചോദ്യം ചെയ്ത് അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി.എം.ആര്‍.എല്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

ബീക്കണിട്ട് ചീറിപാഞ്ഞ ആംബുലൻസിൽ എംഡിഎംഎ കടത്ത്, 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ബീക്കണിട്ട് ചീറിപാഞ്ഞ ആംബുലൻസിൽ എംഡിഎംഎ കടത്ത്, 2 പേർ അറസ്റ്റിൽഅഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ ഫെയ്ത്ത്, സന്ദീപ് എന്നിവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഷാരോണ്‍ എന്ന ആംബുലന്‍സില്‍ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ നകുല്‍ രാകേന്ദ്ര ദേശ്മുഖിന് വന്ന ഫോണ്‍കോളില്‍ നിന്നാണ് ആംബുലന്‍സില്‍ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തുന്നുവെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്.

'ഇസ്രയേലിനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?'; യുഎസ് നിർദ്ദേശം തള്ളി പാക്കിസ്ഥാൻ: 'ഏബ്രഹാം ഉടമ്പടിയിൽ' ചേരില്ലെന്ന് ഖ്വാജ ആസിഫ്

'ഇസ്രയേലിനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?'; യുഎസ് നിർദ്ദേശം തള്ളി പാക്കിസ്ഥാൻ: 'ഏബ്രഹാം ഉടമ്പടിയിൽ' ചേരില്ലെന്ന് ഖ്വാജ ആസിഫ്ഇറാനുമായി സമാധാനക്കരാറിലെത്താന്‍ 6 മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇസ്രായേലിനെ രാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എബ്രഹാം ഉടമ്പടിയില്‍ ഒപ്പ് വെയ്ക്കണമെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നിര്‍ദേശം തള്ളി പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്.

കീവ് വിടാൻ വിദേശികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്: യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി റഷ്യ

കീവ് വിടാൻ വിദേശികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്: യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി റഷ്യയുക്രെയ്ന്‍ തലസ്ഥാനമായ കീവില്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മിസൈല്‍- ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യ. കീവിലുള്ള വിദേശപൗരന്മാരോടും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാരോടും എത്രയും വേഗം നഗരം വിട്ടുപോകാന്‍ റഷ്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.