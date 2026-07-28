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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (10:41 IST)

പൈപ്പ് വഴിയുള്ള ഗ്യാസ് കണക്ഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇനി എല്‍പിജി കിട്ടില്ല; കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ നിര്‍ദേശം

LPG will no longer be available if a piped gas connection exists
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (10:44 IST)
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പൈപ്പ് വഴിയുള്ള ഗ്യാസ് കണക്ഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇനി എല്‍പിജി കിട്ടില്ല. പൈപ്പ് വഴിയുള്ള ഗ്യാസ് കണക്ഷന്‍ ഉള്ളവര്‍ എല്‍പിജി കണക്ഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന സന്ദേശം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പാചകവാതക വിതരണ ഏജന്‍സികള്‍ അയച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വീട്ടില്‍ എല്‍പിജിയും ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനും ഒരുമിച്ച് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കില്‍ എല്‍പിജി ഒഴിവാക്കണമെന്നുമാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.
 
അനിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ എല്‍പിജി ഒഴിവാക്കില്ലെങ്കില്‍ കണക്ഷന്‍ റദ്ദാക്കുമെന്നാണ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കിട്ടിയ വിവരം. അതേസമയം ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇന്‍ഡെയ്ന്‍ ഗ്യാസ്, എച്ച്പി ഗ്യാസ്, ഭാരത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രധാന നിയമങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കണം. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന വിധത്തില്‍ എണ്ണ കമ്പനികള്‍ അവരുടെ എല്‍പിജി വിലകള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കും. ഇത് അടുത്ത മാസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ്. 
 
ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍, എച്ച്പിസിഎല്‍, ബിപിസിഎല്‍ എന്നിവ എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ദിവസം 5 കിലോ, 10 കിലോ, 14.2 കിലോ, 19 കിലോ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില പരിഷ്‌കരിക്കുന്നു. അവര്‍ക്ക് എല്‍പിജി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിര്‍ത്താനോ കഴിയും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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