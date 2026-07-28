വാഹന മോഡിഫിക്കേഷന് നയത്തില് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടി കേരള മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: വാഹനങ്ങളില് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് (MVD) ഓണ്ലൈന് സര്വേ ആരംഭിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില് വ്യക്തവും പുരോഗമനപരവുമായ ഒരു നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സര്വേ. വാഹനങ്ങളില് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുമായി (vehicle modifications) ബന്ധപ്പെട്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങളും ആശങ്കകളും ആവശ്യങ്ങളും ഗൂഗിള് ഫോം വഴി പങ്കുവെക്കാന് ചൊവ്വാഴ്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു.
വാഹനങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ വശങ്ങള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സര്വേയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് (MVD) അറിയിച്ചു.റോഡ് സുരക്ഷയിലും പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ, വാഹന പ്രേമികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു നയം രൂപീകരിക്കാന് ഈ അഭിപ്രായങ്ങള് സഹായിക്കുമെന്ന് അതില് പറയുന്നു.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് നല്കിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴിയോ ക്യുആര് (QR) കോഡ് വഴിയോ ഗൂഗിള് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ആളുകള്ക്ക് ഈ സര്വേയില് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിര്ദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 7 ആണെന്നും അതില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.