  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Mandatory HIV Test for karnataka degree and engineering students
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (17:09 IST)

കർണാടകയിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ എയ്ഡ്സ് വ്യാപകം, കോളേജുകളിൽ ഇനി നിർബന്ധ പരിശോധന, ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി സർക്കാർ

ക്യാമ്പുകളില്‍ എച്ച്‌ഐവി പ്രതിരോധം, സുരക്ഷാ രീതികള്‍, ആരോഗ്യ പരിശോധന എന്നിവയെ പറ്റി സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ബോധവത്കരിക്കും.

HIV Test, karnataka HIV Tests, Degree students, COllege students
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (16:50 IST)
google-news
കര്‍ണാടകയില്‍ എച്ച്‌ഐവി കേസുകള്‍ ഉയര്‍ന്നതോടെ അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എഞ്ചിനിയറിങ്, ഡിഗ്രി കോളേജുകളിലും നിര്‍ബന്ധിത എച്ച്‌ഐവി ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഇതിനായി ക്യൂ ആര്‍ അധിഷ്ഠിത ആപ്പ് തയ്യാറാക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. Know Your HIV Status എന്ന പേരിലാകും ആപ്പ്.
 
എച്ച്‌ഐവി തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തുക, കൃത്യസമയത്ത് കൗണ്‍സലിങ്ങും ചികിത്സയും നല്‍കുക. യുവജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ബോധവത്കരണം വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്നതെല്ലാമാണ് പരിശോധനകളിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ക്യാമ്പുകളില്‍ എച്ച്‌ഐവി പ്രതിരോധം, സുരക്ഷാ രീതികള്‍, ആരോഗ്യ പരിശോധന എന്നിവയെ പറ്റി സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ബോധവത്കരിക്കും.നിലവില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എച്ച്‌ഐവി ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കര്‍ണാടക. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം കര്‍ണാടകയില്‍ 2.60 ലക്ഷം ആളുകള്‍ എച്ച്‌ഐവി ബാധിതരാണ്.
 
എച്ച്‌ഐവി കേസുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും 18നും 35നും പ്രായമുള്ളവരാണ് എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. 18നും 25നും ഇടയില്‍ 7000ത്തിലധികം പേര്‍ക്കാണ് എച്ച്‌ഐവി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എച്ച്‌ഐവി ബാധയുണ്ടെന്ന് അറിയാത്ത അരലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകാമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
Kerala Weather: മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി, യെല്ലോ അലർട്ട് 10 ജില്ലകളിൽ; അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം സജീവം

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

കർണാടകയിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ എയ്ഡ്സ് വ്യാപകം, കോളേജുകളിൽ ഇനി നിർബന്ധ പരിശോധന, ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി സർക്കാർ

കർണാടകയിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ എയ്ഡ്സ് വ്യാപകം, കോളേജുകളിൽ ഇനി നിർബന്ധ പരിശോധന, ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി സർക്കാർകര്‍ണാടകയില്‍ എച്ച്‌ഐവി കേസുകള്‍ ഉയര്‍ന്നതോടെ അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എഞ്ചിനിയറിങ്, ഡിഗ്രി കോളേജുകളിലും നിര്‍ബന്ധിത എച്ച്‌ഐവി ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്താനാണ് തീരുമാനം.

Kerala Weather: മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി, യെല്ലോ അലർട്ട് 10 ജില്ലകളിൽ; അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം സജീവം

Kerala Weather: മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി, യെല്ലോ അലർട്ട് 10 ജില്ലകളിൽ; അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം സജീവംKerala Weather: പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം യെല്ലോ അലർട്ട് പത്ത് ജില്ലകളിൽ. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നാളെ (ജൂലൈ 29) യെല്ലോ അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ ജില്ലകളിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തെറ്റ് പറ്റി, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ക്ഷാമപണവുമായി മെറ്റ

തെറ്റ് പറ്റി, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ക്ഷാമപണവുമായി മെറ്റപ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിഷേധക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കില്‍ നിന്ന് നീക്കിയ സംഭവത്തില്‍ ക്ഷമാപണവുമായി മെറ്റ. സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലമായിരുന്നു വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് മെറ്റാ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇ 20 പെട്രോൾ സുരക്ഷിതം എഞ്ചിൻ കേടാകുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

ഇ 20 പെട്രോൾ സുരക്ഷിതം എഞ്ചിൻ കേടാകുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപിനീതി ആയോഗ്, വാഹന നിര്‍മാതാക്കള്‍, എആര്‍എഐ തുടങ്ങിയവരുമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലും പ്രായോഗിക പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഇ 20 സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.

ലഹരിമാഫിയയിലേക്ക് അധ്യാപികമാർ എങ്ങനെ എത്തി?, എല്ലാം എത്തിനിൽക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ , അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം

ലഹരിമാഫിയയിലേക്ക് അധ്യാപികമാർ എങ്ങനെ എത്തി?, എല്ലാം എത്തിനിൽക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ , അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘംലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയിലെ ആളുകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇവര്‍ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും പിന്നീടാണ് വില്പനയിലെ കണ്ണികളായി മാറിയതെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.