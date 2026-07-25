സിജെപിയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചു; സമരം പിന്വലിച്ചു
ന്യൂഡല്ഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി (സിജെപി) ഉന്നയിച്ച എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അംഗീകരിച്ചു; ഇതോടെ സമരം അവസാനിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ.പി. നദ്ദയും ജിതേന്ദ്ര സിംഗും സി.ജെ.പി പ്രതിനിധികളും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തില് ഇരുവിഭാഗവും നടത്തിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒത്തുതീര്പ്പിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കെതിരെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത എല്ലാ കേസുകളും പിന്വലിക്കുമെന്നും പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ കേസുകള് ഫയല് ചെയ്യില്ലെന്നും കേന്ദ്രം ഉറപ്പുനല്കി.
ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഓരോ വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെയും കുടുംബത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുക, പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കെതിരായ എല്ലാ എഫ്.ഐ.ആറുകളും പിന്വലിക്കുക, ഈ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ക്രിമിനല് കേസുകളൊന്നും രജിസ്റ്റര് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനല്കുക എന്നിവ സര്ക്കാര് അംഗീകരിച്ച ആവശ്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുന്നു. സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനപരമായി പിരിഞ്ഞുപോകാന് സിജെപി (CJP) പ്രതിനിധികള് സമരക്കാരോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.