തെറ്റ് പറ്റി, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ക്ഷാമപണവുമായി മെറ്റ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിഷേധക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കില് നിന്ന് നീക്കിയ സംഭവത്തില് ക്ഷമാപണവുമായി മെറ്റ. സാങ്കേതിക തകരാര് മൂലമായിരുന്നു വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് മെറ്റാ വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി.സംഭവത്തില് സര്ക്കാര് അന്വേഷണം തുടങ്ങുകയും മെറ്റയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിശദീകരണം നല്കുന്നതിനായി വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മെറ്റ ക്ഷമാപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ പിഴവ് കൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്, പിന്നീട് പുനസ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് മെറ്റാ വക്താവ് പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് സംഭവം വളരെ ഗൗരവകരമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് സര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ മന്ത്രാലയം ഇതിനകം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും മെറ്റയുടെയും ആഗോളമേധാവികളെ ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
നീറ്റ് യുജി പേപ്പര് ചോര്ച്ചയെ തുടര്ന്ന് വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങള് നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കില് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലും വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ വീഡിയോ പക്ഷേ മെറ്റ നീക്കം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് പുനസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്.