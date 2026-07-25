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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (21:49 IST)

നീറ്റ് വിവാദം: കേന്ദ്രം ജൂലൈ 27 ന് ലോക്സഭയില്‍ പൊതു പരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്‍ 2026 അവതരിപ്പിക്കും

CJP Protest Delhi, CJP, സിജെപി, ഡൽഹി, സിജെപി സമരം, രാഹുൽ ഗാന്ധി
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (21:53 IST)
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പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനമായ സംരക്ഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജൂലൈ 27 തിങ്കളാഴ്ച ലോക്സഭയില്‍ പൊതു പരീക്ഷാഭേദഗതി ബില്‍ 2026 കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിക്കും. ലോക്സഭയുടെ നിയമനിര്‍മ്മാണ ബിസിനസ് അജണ്ട പ്രകാരം, കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് 2024 ലെ പൊതു പരീക്ഷാ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതികള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കും.
 
ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി, അത് പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്ത് സഭയില്‍ പാസാക്കാന്‍ ഡോ. സിംഗ് നീക്കം നടത്തുമെന്നും അജണ്ടയില്‍ പറയുന്നു. ആഴ്ചകളോളം രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായതും പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനും പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തില്‍ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ശക്തമായ നടപടികള്‍ക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ പുതുക്കിയതുമായ നീറ്റ്-യുജി 2026 ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട നിയമനിര്‍മ്മാണം വരുന്നത്.
 
സിജെപി പ്രതിനിധികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തില്‍ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശവും അഞ്ച് പോയിന്റ് ചാര്‍ട്ടറും സമര്‍പ്പിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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