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  4. Supplyco Onam fairs to begin on August 8
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (10:06 IST)

സപ്ലൈകോ ഓണം ഫെയറുകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 8 മുതല്‍; 16 ഇനം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് ആദ്യവാരം മുതല്‍

Ration Shop - kerala
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (10:07 IST)
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ഓണക്കാലത്ത് വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ മിതമായ നിരക്കില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതായി ഭക്ഷ്യ, പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. സപ്ലൈകോയുടെ ഓണം ട്രേഡ് ഫെയറുകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 8ന് ആരംഭിക്കും. എറണാകുളത്ത് അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 4.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ ട്രേഡ് ഫെയര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
 
തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓണം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ 11 ജില്ലകളില്‍ ആഗസ്റ്റ് 16 മുതല്‍ 25 വരെ ജില്ലാ ഫെയറുകളും, 126 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഓണം മാര്‍ക്കറ്റുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാന ആറു ദിവസങ്ങളില്‍ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രത്യേക ഫെയറുകളും നടക്കും. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ന്യായവിലയില്‍ പച്ചക്കറികള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പിന്റെ സ്റ്റാളുകളും ഫെയറുകളുടെ ഭാഗമാകും.
 
ഓണക്കാലത്ത് വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ 1,29,078.302 മെട്രിക് ടണ്‍ അരിയും 24,506.291 മെട്രിക് ടണ്‍ ഗോതമ്പും വിപണിയില്‍ എത്തിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തെ സബ്സിഡി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ആഗസ്റ്റില്‍ തന്നെ മുന്‍കൂറായി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും. നീല റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് സാധാരണ വിഹിതത്തിന് പുറമെ മൂന്ന് കിലോ അരിയും രണ്ട് കിലോ ഗോതമ്പും അധികമായി വിതരണം ചെയ്യും. എന്‍പിഎസ്, എന്‍പിഎന്‍എസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും ഗോതമ്പ് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
 
എഎവൈ (മഞ്ഞ) റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കുള്ള 16 ഇനം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കും. ആഗസ്റ്റ് 25 നകം വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും. എഎവൈ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കും ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്കുമായി സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിനായി 53 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
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