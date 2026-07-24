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  4. Dharmendra pradhan should resign otherwise people seek modi's resignation
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (15:34 IST)

ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയും തെറിക്കും, ഉറച്ച നിലപാടിൽ സിജെപി, നാളെ ഉച്ചവരെ സമയം ചോദിച്ച് കേന്ദ്രം

പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ളത്.

education minister dharmendra pradhan on student protest
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (15:34 IST)
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ഡല്‍ഹിയില്‍ സമരം തുടരുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികളുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയായി. കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ നിന്നും സിജെപി ഒരു കടുകിട പിന്നോട്ട് പോയില്ല. തങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ആവശ്യങ്ങളില്‍ രണ്ടെണ്ണവും സര്‍ക്കാര്‍ തത്വത്തില്‍ അംഗീകരിച്ചതായും വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞതായി സിജെപി പ്രതിനിധികള്‍ പറഞ്ഞു.
 
പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ളത്. ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സമരം കൂടുതല്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നടന്ന രണ്ടാം വട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കവെയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സിജെപി പ്രതിനിധികള്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കുക, മരിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുക, പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരായ എഫ്‌ഐആര്‍ പിന്‍വലിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് സിജെപി പ്രതിനിധികള്‍ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നില്‍ വെച്ചത്. ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജ്യില്‍ അനുകൂല പ്രതികരണമല്ല സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും സിജെപി പ്രതിനിധികള്‍ പറഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സിജെപി പ്രതിനിധികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവരാണ് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തത്. സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരാണ് സിജെപി പ്രതിനിധികളായി ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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