വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026
മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഉഷ്ണതരംഗം തുടരുന്നു; ഇന്ന് മുംബൈയില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

WEBDUNIA| Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:31 IST)
ഏപ്രില്‍ 16, 17 തീയതികളില്‍ മധ്യ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തെക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉഷ്ണതരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) പ്രവചിച്ചു. മുംബൈ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ജില്ലകളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച യെല്ലോ അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും മറാത്ത്വാഡയിലെയും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉഷ്ണതരംഗം നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കൂടാതെ, ഏപ്രില്‍ 16 ന് കൊങ്കണ്‍ മുതല്‍ ഗോവ വരെയുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ ചൂടും ഈര്‍പ്പവും ഉള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ നേരിയ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചതിനാല്‍ ഏപ്രില്‍ 18 മുതല്‍ ഉഷ്ണതരംഗം കുറയാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉഷ്ണതരംഗ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വ്യാഴാഴ്ച പാല്‍ഘര്‍, താനെ, മുംബൈ സബര്‍ബന്‍, മുംബൈ സിറ്റി, രത്നഗിരി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഐഎംഡി യെല്ലോ അലേര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പല ജില്ലകളിലെയും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഉഷ്ണതരംഗം നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. സാംഗ്ലി, ഷോലാപൂര്‍, സംഭാജിനഗര്‍, ജല്‍ന, പര്‍ഭാനി, ഹിംഗോളി, അകോല, അമരാവതി, വാര്‍ധ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളില്‍ ഇത് അനുഭവപ്പെടും.

ഏപ്രില്‍ 18 വരെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ പരമാവധി താപനില 1-2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ഉയരുമെന്നും അതിനുശേഷം ക്രമേണ 2-3 ഡിഗ്രി കുറയുമെന്നും ഐഎംഡി അറിയിച്ചു.


