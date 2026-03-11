ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പോക്‌സോ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു; മുംബൈയില്‍ മാത്രം 3,000ത്തോളം കേസുകള്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:35 IST)
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ആശങ്കാജനകമായ രീതിയില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നു. 2023-ല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് മുംബൈ നഗരത്തിലാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയിലാണ് ഈ കണക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

നാഷണല്‍ ക്രൈം റെക്കോര്‍ഡ്‌സ് ബ്യൂറോയുടെ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2021 ല്‍ കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ 17,261 കേസുകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. അടുത്ത രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഈ എണ്ണം കുത്തനെ വര്‍ദ്ധിച്ചു, 2022 ല്‍ 20,762 കേസുകളിലെത്തി, 2023 ല്‍ 22,390 കേസുകളായി വര്‍ദ്ധിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ആണ് കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

2023-ല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് മുംബൈയിലാണ്. ഇവിടെ 2,992 കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും പരിഹരിക്കാന്‍ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. മറ്റ് പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താനെ നഗരത്തില്‍ ഇതേ കാലയളവില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ 1,324 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. അതില്‍ 1,296 എണ്ണം പരിഹരിച്ചു,


