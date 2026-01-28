ബാരാമതി വിമാനാപകടം: മഹാരാഷ്ട്രയെ നടുക്കി അജിത് പവാറിന്റെ വിയോഗം, വിമാനം പൂർണ്ണമായി കത്തിനശിച്ചു

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 28 ജനുവരി 2026 (10:33 IST)
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര
ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എന്സിപി അധ്യക്ഷനുമായ അജിത് പവാര്(66) വിമാനാപകടത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പുണെ ജില്ലയിലെ ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തില് ലാന്ഡിംഗിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വിമാനം തകര്ന്നു വീണത്. അജിത് പവാര് ഉള്പ്പെടെ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പേരും അപകടത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല് ഓഫ് സിവില് ഏവിയേഷന് (ഡിജിസിഎ) സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മുംബൈയില് നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില് പങ്കെടുക്കാനായി ബാരാമതിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാവിലെ ഏകദേശം 8:45-ഓടെ ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തില് ലാന്ഡ് ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിമാനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് തകര്ന്നു വീണത്. ലാന്ഡിംഗിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില് സാങ്കേതിക തകരാര് ഉണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. വിമാനം തകര്ന്ന് നിമിഷങ്ങള്ക്കകം തീപിടിക്കുകയും പൂര്ണ്ണമായും കത്തിനശിക്കുകയും ചെയ്തു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും അജിത് പവാറിന്റെ പേഴ്സണല് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറും സഹായിയുമാണ് മരിച്ച മറ്റ് നാലുപേര്.
അജിത് പവാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് എന്നിവര് തീവ്രദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനായ ഒരു നേതാവിനെയാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്നാവിസ് അനുസ്മരിച്ചു. അപകടവാര്ത്തയറിഞ്ഞ് ബാരാമതി എംപിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരപുത്രിയുമായ സുപ്രിയ സുലെ, പത്നി സുനേത്ര പവാര്, മക്കള് എന്നിവര് ബാരാമതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു.
നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു അജിത് പവാര്. ആറ് തവണ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം ഭരണനിപുണത കൊണ്ടും സംഘടനാശേഷി കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. എന്സിപി സ്ഥാപകന് ശരദ് പവാറിന്റെ അനന്തരവനായ അജിത് പവാര്, ബാരാമതിയുടെ വികസനത്തില് നിര്ണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളില് എന്സിപിയിലുണ്ടായ പിളര്പ്പിനെത്തുടര്ന്ന് സ്വന്തം വിഭാഗം രൂപീകരിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സംഭവത്തില് ഡിജിസിഎ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടരുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില് ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.