  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. India is considering the MQ 28 Ghost Bat to counter Pakistan's Drone attacks
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (16:31 IST)

പാകിസ്ഥാന്റെ തുര്‍ക്കി ഡ്രോണുകളെ തകര്‍ക്കും, ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് 'ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ്' സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ

2,000 നോട്ടിക്കൽ മൈലിലേറെ ദൂരപരിധിയും Mach 0.9 വരെ വേഗതയും ഈ സംവിധാനത്തിനുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

India, Ghost Bat, Drone Warfare, Pakistan Threat
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 25 May 2026 (16:31 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (16:34 IST)
google-news
പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമസേന തുർക്കിയിൽ നിന്ന് അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ MQ-28 ഗോസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ബാറ്റ് ഡ്രോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധ സഹകരണ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇത് പ്രധാന ചർച്ചയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുർക്കിയുടെ ബെയ്റാക്തർ കിസിലെൽമ ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം.
 
ഇരകളുടെ നേരിയ ചലനം പോലും പിടിച്ചെടൂക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ് വവ്വാലുകൾക്കുള്ളത്. ഇതുപോലെ ശത്രുവിനെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള പൈലറ്റില്ലാ വിമാനമാണ് എം ക്യൂ 28 ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ്. ബോയിങ് ഓസ്ട്രേലിയ വികസിപ്പിച്ച MQ-28 Ghost Bat ഒരു AI അധിഷ്ഠിത “Collaborative Combat Aircraft” ആണ്. മനുഷ്യര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ശത്രു നിരീക്ഷണം, ഇന്റലിജന്‍സ് ശേഖരണം, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധം, കൃത്യമായ വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങിയ ദൗത്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ ഈ ഡ്രോണിന് കഴിയും. 2,000 നോട്ടിക്കൽ മൈലിലേറെ ദൂരപരിധിയും Mach 0.9 വരെ വേഗതയും ഈ സംവിധാനത്തിനുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.
 
പാകിസ്ഥാനും തുര്‍ക്കിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ അതിവേഗം പൈലറ്റില്ലാ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ (UCAV) സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും അടുത്ത തലമുറ യുദ്ധഡ്രോണ്‍ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശ്വസ്തനായ ഒരു തുണക്കാരനാകാൻ ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റിനാകും.
 
ഇതിനൊപ്പം ആഭ്യന്തര ഡ്രോണ്‍ വികസന പദ്ധതികളിലും ഇന്ത്യ സജീവമാണ്. DRDO വികസിപ്പിച്ച കാമികാസെ ഡ്രോണുകളും UAV-Launched Precision Guided Munition സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് കൈമാറിയതായി അടുത്തിടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആഭ്യന്തരവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ സാങ്കേതിക സഹകരണങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ സ്വയംപര്യാപ്ത പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
 
അതേസമയം, MQ-28 Ghost Bat സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി വാങ്ങല്‍ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിരീകരണം നല്‍കിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധ ബന്ധം ഇൻഡോ- പസഫിക്  മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ തന്ത്രപ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ഈ ചര്‍ച്ചകളെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷംകോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടം

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടംബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

പരിയത്തുകാവില്‍ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ അനിവാര്യം; രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി

പരിയത്തുകാവില്‍ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ അനിവാര്യം; രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിസുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. പരിയാത്തുകാവ് ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പ്രശ്‌നം ഭരണപരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഖേൽക്കറെ നിയമിച്ചതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല; ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ഖേൽക്കറെ നിയമിച്ചതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല; ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിരത്തൻ യു ഖേൽക്കറിനെ തന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഖേൽക്കറുടെ നിയമനം സ്വാഭാവിക നിയമനം മാത്രമാണെന്നും അനാവശ്യ വിവാദമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്; അത് എങ്ങനെ തടയാം

നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്; അത് എങ്ങനെ തടയാംകടുത്ത ചൂട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഗെയിമിംഗ്, ചാര്‍ജിംഗ്, വീഡിയോ കോളുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നാവിഗേഷന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ കടുത്ത വേനല്‍ക്കാല താപനിലയും ചേരുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുഴപ്പത്തിലാകും.

വൈകുന്നേരം മഴ കനക്കും; ആറുജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

വൈകുന്നേരം മഴ കനക്കും; ആറുജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

പാകിസ്ഥാന്റെ തുര്‍ക്കി ഡ്രോണുകളെ തകര്‍ക്കും, ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് 'ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ്' സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ

പാകിസ്ഥാന്റെ തുര്‍ക്കി ഡ്രോണുകളെ തകര്‍ക്കും, ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് 'ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ്' സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധ സഹകരണ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇത് പ്രധാന ചർച്ചയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുർക്കിയുടെ ബെയ്റാക്തർ കിസിലെൽമ ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം.