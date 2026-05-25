പാകിസ്ഥാന്റെ തുര്ക്കി ഡ്രോണുകളെ തകര്ക്കും, ഓസ്ട്രേലിയയില് നിന്ന് 'ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ്' സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ
2,000 നോട്ടിക്കൽ മൈലിലേറെ ദൂരപരിധിയും Mach 0.9 വരെ വേഗതയും ഈ സംവിധാനത്തിനുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമസേന തുർക്കിയിൽ നിന്ന് അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ MQ-28 ഗോസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ബാറ്റ് ഡ്രോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധ സഹകരണ ചര്ച്ചകളില് ഇത് പ്രധാന ചർച്ചയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുർക്കിയുടെ ബെയ്റാക്തർ കിസിലെൽമ ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം.
ഇരകളുടെ നേരിയ ചലനം പോലും പിടിച്ചെടൂക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ് വവ്വാലുകൾക്കുള്ളത്. ഇതുപോലെ ശത്രുവിനെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള പൈലറ്റില്ലാ വിമാനമാണ് എം ക്യൂ 28 ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ്. ബോയിങ് ഓസ്ട്രേലിയ വികസിപ്പിച്ച MQ-28 Ghost Bat ഒരു AI അധിഷ്ഠിത “Collaborative Combat Aircraft” ആണ്. മനുഷ്യര് നിയന്ത്രിക്കുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങള്ക്കൊപ്പമാണ് ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുക. ശത്രു നിരീക്ഷണം, ഇന്റലിജന്സ് ശേഖരണം, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധം, കൃത്യമായ വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങിയ ദൗത്യങ്ങള് നിര്വഹിക്കാന് ഈ ഡ്രോണിന് കഴിയും. 2,000 നോട്ടിക്കൽ മൈലിലേറെ ദൂരപരിധിയും Mach 0.9 വരെ വേഗതയും ഈ സംവിധാനത്തിനുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
പാകിസ്ഥാനും തുര്ക്കിയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള് അതിവേഗം പൈലറ്റില്ലാ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ (UCAV) സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും അടുത്ത തലമുറ യുദ്ധഡ്രോണ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശ്വസ്തനായ ഒരു തുണക്കാരനാകാൻ ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റിനാകും.
ഇതിനൊപ്പം ആഭ്യന്തര ഡ്രോണ് വികസന പദ്ധതികളിലും ഇന്ത്യ സജീവമാണ്. DRDO വികസിപ്പിച്ച കാമികാസെ ഡ്രോണുകളും UAV-Launched Precision Guided Munition സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ത്യന് സൈന്യത്തിന് കൈമാറിയതായി അടുത്തിടെ റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആഭ്യന്തരവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ സാങ്കേതിക സഹകരണങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ സ്വയംപര്യാപ്ത പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, MQ-28 Ghost Bat സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി വാങ്ങല് നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തില് ഇതുവരെ സര്ക്കാര് സ്ഥിരീകരണം നല്കിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധ ബന്ധം ഇൻഡോ- പസഫിക് മേഖലയില് കൂടുതല് തന്ത്രപ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ഈ ചര്ച്ചകളെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
