നിങ്ങളുടെ സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്; അത് എങ്ങനെ തടയാം
ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും താപനില 45 ഡിഗ്രി കടന്നിരിക്കുന്നു. മിക്ക ആളുകളും ചൂടില് നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാന് നേക്കുമ്പോള് സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകളും നിശബ്ദമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള ബാറ്ററി ഡിസ്ചാര്ജ്, മങ്ങിയ പ്രകടനം, അമിത ചൂടാകല്, മങ്ങിയ സ്ക്രീനുകള് എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കടുത്ത ചൂട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഗെയിമിംഗ്, ചാര്ജിംഗ്, വീഡിയോ കോളുകള് അല്ലെങ്കില് നാവിഗേഷന് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ കടുത്ത വേനല്ക്കാല താപനിലയും ചേരുമ്പോള് കാര്യങ്ങള് കുഴപ്പത്തിലാകും.
നിങ്ങളുടെ ഫോണ് അമിതമായി ചൂടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മാര്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തില് വിടുന്നത്. പലരും ഇപ്പോഴും ഉപകരണങ്ങള് കാര് ഡാഷ്ബോര്ഡുകളിലോ ജനാലകള്ക്കരികിലോ ബാഗുകള്ക്കുള്ളിലോ വെയിലില് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന രീതിയില് വയ്ക്കുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള കൊടും ചൂടില് പാര്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറില് കുറച്ച് മിനിറ്റ് പോലും ആന്തരിക താപനില ഉയരാന് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ഹാന്ഡ്സെറ്റ് ഇതിനകം അസാധാരണമാംവിധം ചൂടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില് അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കോ ഫ്രീസറിലേക്കോ വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള താപനില മാറ്റങ്ങള് ഫോണിനുള്ളില് ഈര്പ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഘടകങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് കേടുവരുത്തുകയും ചെയ്യും.
ഗെയിമിംഗ്, വീഡിയോ റെക്കോര്ഡിംഗ്, ജിപിഎസ് നാവിഗേഷന്, വീഡിയോ കോളുകള്, സ്ട്രീമിംഗ് തുടങ്ങിയ ജോലികള് പ്രോസസ്സറിനെയും ബാറ്ററിയെയും കൂടുതല് കഠിനമായി പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും, അത് കൂടുതല് ചൂട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ചൂടാകാന് തുടങ്ങിയാല് മള്ട്ടിടാസ്കിംഗ് കുറയ്ക്കാനും, ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയ്ക്കാനും, അനാവശ്യ ആപ്പുകള് അടയ്ക്കാനും വിദഗ്ദ്ധര് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നു.
