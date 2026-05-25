  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. ഐ.ടി
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Why your smartphone overheats
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (17:33 IST)

നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്; അത് എങ്ങനെ തടയാം

Nothing Phone 3 India launch,Nothing Phone 3 price in India,Nothing Phone 3 specifications,Nothing Phone 3 features,Nothing Phone 3 release date India,നത്തിങ് ഫോൺ 3 ഇന്ത്യ ലോഞ്ച്,നത്തിങ് ഫോൺ 3 വില ഇന്ത്യ,നത്തിങ് ഫോൺ 3 സവിശേഷതകൾ,നത്തിങ് ഫോൺ 3 ഫീച്ചറുക
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 25 May 2026 (17:33 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (17:34 IST)
google-news
ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും താപനില 45 ഡിഗ്രി കടന്നിരിക്കുന്നു. മിക്ക ആളുകളും ചൂടില്‍ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാന്‍ നേക്കുമ്പോള്‍  സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകളും നിശബ്ദമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള ബാറ്ററി ഡിസ്ചാര്‍ജ്, മങ്ങിയ പ്രകടനം, അമിത ചൂടാകല്‍, മങ്ങിയ സ്‌ക്രീനുകള്‍ എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കടുത്ത ചൂട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഗെയിമിംഗ്, ചാര്‍ജിംഗ്, വീഡിയോ കോളുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നാവിഗേഷന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ കടുത്ത വേനല്‍ക്കാല താപനിലയും ചേരുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുഴപ്പത്തിലാകും.
 
നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ അമിതമായി ചൂടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ വിടുന്നത്. പലരും ഇപ്പോഴും ഉപകരണങ്ങള്‍ കാര്‍ ഡാഷ്ബോര്‍ഡുകളിലോ ജനാലകള്‍ക്കരികിലോ ബാഗുകള്‍ക്കുള്ളിലോ വെയിലില്‍ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന രീതിയില്‍ വയ്ക്കുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള കൊടും ചൂടില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറില്‍ കുറച്ച് മിനിറ്റ് പോലും ആന്തരിക താപനില ഉയരാന്‍ കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ഹാന്‍ഡ്സെറ്റ് ഇതിനകം അസാധാരണമാംവിധം ചൂടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കോ ഫ്രീസറിലേക്കോ വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള താപനില മാറ്റങ്ങള്‍ ഫോണിനുള്ളില്‍ ഈര്‍പ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഘടകങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കേടുവരുത്തുകയും ചെയ്യും. 
 
ഗെയിമിംഗ്, വീഡിയോ റെക്കോര്‍ഡിംഗ്, ജിപിഎസ് നാവിഗേഷന്‍, വീഡിയോ കോളുകള്‍, സ്ട്രീമിംഗ് തുടങ്ങിയ ജോലികള്‍ പ്രോസസ്സറിനെയും ബാറ്ററിയെയും കൂടുതല്‍ കഠിനമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും, അത് കൂടുതല്‍ ചൂട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ ചൂടാകാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ മള്‍ട്ടിടാസ്‌കിംഗ് കുറയ്ക്കാനും, ബ്രൈറ്റ്‌നെസ് കുറയ്ക്കാനും, അനാവശ്യ ആപ്പുകള്‍ അടയ്ക്കാനും വിദഗ്ദ്ധര്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. 
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷംകോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടം

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടംബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

പരിയത്തുകാവില്‍ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ അനിവാര്യം; രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി

പരിയത്തുകാവില്‍ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ അനിവാര്യം; രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിസുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. പരിയാത്തുകാവ് ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പ്രശ്‌നം ഭരണപരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഖേൽക്കറെ നിയമിച്ചതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല; ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ഖേൽക്കറെ നിയമിച്ചതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല; ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിരത്തൻ യു ഖേൽക്കറിനെ തന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഖേൽക്കറുടെ നിയമനം സ്വാഭാവിക നിയമനം മാത്രമാണെന്നും അനാവശ്യ വിവാദമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്; അത് എങ്ങനെ തടയാം

നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്; അത് എങ്ങനെ തടയാംകടുത്ത ചൂട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഗെയിമിംഗ്, ചാര്‍ജിംഗ്, വീഡിയോ കോളുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നാവിഗേഷന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ കടുത്ത വേനല്‍ക്കാല താപനിലയും ചേരുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുഴപ്പത്തിലാകും.

വൈകുന്നേരം മഴ കനക്കും; ആറുജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

വൈകുന്നേരം മഴ കനക്കും; ആറുജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

പാകിസ്ഥാന്റെ തുര്‍ക്കി ഡ്രോണുകളെ തകര്‍ക്കും, ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് 'ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ്' സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ

പാകിസ്ഥാന്റെ തുര്‍ക്കി ഡ്രോണുകളെ തകര്‍ക്കും, ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് 'ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ്' സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധ സഹകരണ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇത് പ്രധാന ചർച്ചയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുർക്കിയുടെ ബെയ്റാക്തർ കിസിലെൽമ ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം.