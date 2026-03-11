ചെക്കനങ്ങ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും സ്റ്റാർ, നിയമസഭയിൽ സഞ്ജുവിനെ വാഴ്ത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 11 മാര്ച്ച് 2026 (09:37 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയെ കിരീടനേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പങ്ക് സമാനതകളില്ലാത്തതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയില് ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യന് ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കവെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ അസാമാന്യമായ പ്രകടനത്തെ ഫഡ്നാവിസ് എടുത്തുപറഞ്ഞത്.
ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യന് ടീമിനെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സഞ്ജുവിനെ പറ്റി ഫഡ്നാവിസ് വാചാലനായത്. ഇന്ത്യയുടെ ഈ ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തില് ഒരു കളിക്കാരനെ പറ്റി പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. അത് സഞ്ജു സാംസണാണ്. ടൂര്ണമെന്റിന്റെ തുടക്കത്തില് പ്ലെയിംഗ് ഇലവന്റെ ഭാഗമല്ലാതിരുന്നു ഒരു കളിക്കാരന്. എന്നാല് അവസരം വന്നപ്പോള് ടൂര്ണമെന്റ് അദ്ദേഹം തന്റേതാക്കി മാറ്റി. വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും അദ്ദേഹം കളിച്ച ഇന്നിങ്ങ്സുകള് അവിശ്വസനീയമാണ്. ഫൈനലിലും ഒരു ചാമ്പ്യനെ പോലെ ബാറ്റ് ചെയ്തു. ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു.
സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ മുംബൈ സ്വദേശികളായ നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവിനെയും ശിവം ദുബെയേയും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. ഫൈനലിന് തൊട്ടുമുന്പ് കുടുംബത്തില് വിയോഗമുണ്ടായിട്ടും ടീമിനായി പൊരുതിയ ഇഷാന് കിഷന്റെ മാനസികമായ കരുത്തിനെയും ഫഡ്നാവിസ് പ്രശംസിച്ചു. ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യന് ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കുകയും ചെയ്തു.