Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (19:27 IST)

പരിയത്തുകാവില്‍ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ അനിവാര്യം; രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി

Publish: Mon, 25 May 2026 (19:27 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (19:29 IST)
കൊച്ചി: കിഴക്കമ്പലം പരിയത്തുകാവ് ഒഴിപ്പിക്കല്‍ വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അന്തിമമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് താമസക്കാരെ ആത്യന്തികമായി മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കേരള ഹൈക്കോടതി. എന്നാല്‍ പുതുതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന് താല്‍ക്കാലിക ആശ്വാസം നല്‍കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. പരിയാത്തുകാവ് ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പ്രശ്‌നം ഭരണപരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
 
രണ്ടാഴ്ചത്തെ കാലാവധി നീട്ടിയത് ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളുമായും അനുകൂലമായ കോടതി ഉത്തരവുകള്‍ നേടിയവരുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തി ഒരു പരിഹാരത്തിലെത്താന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സമയം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മന്ത്രി റോജി എം. ജോണിനെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ആശങ്കകള്‍ കോടതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 
 
കോടതി വിധി താമസക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമല്ലെങ്കില്‍ എല്ലാ ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
നോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

കോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

ബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. പരിയാത്തുകാവ് ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പ്രശ്‌നം ഭരണപരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

രത്തൻ യു ഖേൽക്കറിനെ തന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഖേൽക്കറുടെ നിയമനം സ്വാഭാവിക നിയമനം മാത്രമാണെന്നും അനാവശ്യ വിവാദമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

കടുത്ത ചൂട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഗെയിമിംഗ്, ചാര്‍ജിംഗ്, വീഡിയോ കോളുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നാവിഗേഷന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ കടുത്ത വേനല്‍ക്കാല താപനിലയും ചേരുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുഴപ്പത്തിലാകും.

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധ സഹകരണ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇത് പ്രധാന ചർച്ചയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുർക്കിയുടെ ബെയ്റാക്തർ കിസിലെൽമ ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം.