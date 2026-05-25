പരിയത്തുകാവില് ഒഴിപ്പിക്കല് അനിവാര്യം; രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി
കൊച്ചി: കിഴക്കമ്പലം പരിയത്തുകാവ് ഒഴിപ്പിക്കല് വിഷയത്തില് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അന്തിമമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് താമസക്കാരെ ആത്യന്തികമായി മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കേരള ഹൈക്കോടതി. എന്നാല് പുതുതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന് താല്ക്കാലിക ആശ്വാസം നല്കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാന് ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. പരിയാത്തുകാവ് ഒഴിപ്പിക്കല് പ്രശ്നം ഭരണപരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാഴ്ചത്തെ കാലാവധി നീട്ടിയത് ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളുമായും അനുകൂലമായ കോടതി ഉത്തരവുകള് നേടിയവരുമായും ചര്ച്ച നടത്തി ഒരു പരിഹാരത്തിലെത്താന് സര്ക്കാരിന് സമയം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് മന്ത്രി റോജി എം. ജോണിനെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടിയൊഴിപ്പിക്കല് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ആശങ്കകള് കോടതിയില് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
കോടതി വിധി താമസക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമല്ലെങ്കില് എല്ലാ ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാര് പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
