വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നിര്ത്തണം: ഇറാനോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യ
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നിര്ത്താന് ഇറാനോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യ. യുഎസ്-ഇറാന് സമുദ്ര സംഘര്ഷത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലാണിത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യന് ക്രൂ അംഗങ്ങള് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനാല് ന്യൂഡല്ഹിയില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമ്മര്ദ്ദത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
അതേസമയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തര്ക്കമുള്ള മൂന്ന് ജലപാതകളായ ബാബ് അല്-മന്ദബ് കടലിടുക്ക്, ചെങ്കടല്, ഏദന് ഉള്ക്കടല് എന്നിവയിലൂടെ കപ്പലുകള് സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന് സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തില് പതിനാല് രാജ്യങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ഒരു സൈനിക സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു.
അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്കിടയില് സമുദ്ര പ്രതിരോധത്തില് സഹകരണം കൂടുതല് ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാര്ഗമായി പുതിയ മള്ട്ടിനാഷണല് മാരിടൈം ഡിഫന്സ് അലയന്സിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതായി അല് ജസീറ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ജലാശയങ്ങള് തുറന്നിടുക. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തെ മെഡിറ്ററേനിയനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടനാഴിയിലൂടെ ചരക്കുകളുടെയും ഊര്ജ്ജത്തിന്റെയും ഒഴുക്ക് സംരക്ഷിക്കുക. എന്നിവയാണ് സഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.