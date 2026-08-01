  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Attacks on commercial ships must stop
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (08:38 IST)

വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നിര്‍ത്തണം: ഇറാനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യ

Hormus
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (08:40 IST)
google-news
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ ഇറാനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യ. യുഎസ്-ഇറാന്‍ സമുദ്ര സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലാണിത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനാല്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 
അതേസമയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തര്‍ക്കമുള്ള മൂന്ന് ജലപാതകളായ ബാബ് അല്‍-മന്ദബ് കടലിടുക്ക്, ചെങ്കടല്‍, ഏദന്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍ എന്നിവയിലൂടെ കപ്പലുകള്‍ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന്‍ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പതിനാല് രാജ്യങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് ഒരു സൈനിക സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു.
 
അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സമുദ്ര പ്രതിരോധത്തില്‍ സഹകരണം കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗമായി പുതിയ മള്‍ട്ടിനാഷണല്‍ മാരിടൈം ഡിഫന്‍സ് അലയന്‍സിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതായി അല്‍ ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ജലാശയങ്ങള്‍ തുറന്നിടുക. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തെ മെഡിറ്ററേനിയനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടനാഴിയിലൂടെ ചരക്കുകളുടെയും ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെയും ഒഴുക്ക് സംരക്ഷിക്കുക. എന്നിവയാണ് സഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
Kerala Weather Live Updates: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ, പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രളയസമാനം; എട്ട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

ചെങ്ങന്നൂരിലെ എംസി റോഡില്‍ ഉപയോഗിച്ച 2,000 കോണ്ടം വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയില്‍, പരാതി

ചെങ്ങന്നൂരിലെ എംസി റോഡില്‍ ഉപയോഗിച്ച 2,000 കോണ്ടം വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയില്‍, പരാതിവ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് റോഡില്‍ കോണ്ടം നിക്ഷേപിച്ചത്. ഉപയോഗിച്ചതും ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായ കോണ്ടങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

'ഇത് ദൈവഹിതമായി തോന്നുന്നു, ഭക്തര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന നെയ്യ് ഇനിമുതല്‍ അരവണയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കും': കെ ജയകുമാര്‍

'ഇത് ദൈവഹിതമായി തോന്നുന്നു, ഭക്തര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന നെയ്യ് ഇനിമുതല്‍ അരവണയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കും': കെ ജയകുമാര്‍അരവണ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രസാദങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ ഭക്തര്‍ വഴിപാടായി കൊണ്ടുവരുന്ന നെയ്യ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നീറ്റ് സമരക്കാര്‍ക്കെതിരായ കേസുകള്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിക്കും: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

നീറ്റ് സമരക്കാര്‍ക്കെതിരായ കേസുകള്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിക്കും: ആഭ്യന്തരമന്ത്രിലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ എന്നിവരുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ചെന്നിത്തല ഇവിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ക്രമക്കേടുകള്‍ വരുത്തിയാൽ കര്‍ശന നടപടി,ഓണക്കാലത്ത് മൊത്ത, ചില്ലറ വില നിരീക്ഷിക്കാന്‍ സ്ക്വാഡ്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

ക്രമക്കേടുകള്‍ വരുത്തിയാൽ കര്‍ശന നടപടി,ഓണക്കാലത്ത് മൊത്ത, ചില്ലറ വില നിരീക്ഷിക്കാന്‍ സ്ക്വാഡ്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്ഓണക്കാലത്ത് മൊത്ത, ചില്ലറ വില്‍പനശാലകളിലെ സ്റ്റോക്കും വിലയും നിരീക്ഷിച്ച് അസ്വാഭാവിക വര്‍ധനയുണ്ടോയെന്നു നിരീക്ഷിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായി ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് അറിയിച്ചു. നാളെമുതല്‍ (01/08/2026) മുതല്‍ 25/08/2026 വരെയാണ് പരിശോധന.

കരാർ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് തള്ളിമറിച്ചു, പി എം ശ്രീ തീരുമാനത്തിൽ വെട്ടിലായത് ശരിക്കും മുസ്ലീം ലീഗ്

കരാർ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് തള്ളിമറിച്ചു, പി എം ശ്രീ തീരുമാനത്തിൽ വെട്ടിലായത് ശരിക്കും മുസ്ലീം ലീഗ്പി എം ശ്രീയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ വെട്ടിലായത് മുസ്ലീം ലീഗ്. പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും നിയമപരമായി പിന്മാറാനാകില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ന്യായീകരണം.