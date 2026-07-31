മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ തിരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമിതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെ?, ബിജെപി നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി
രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെയും (CEC) മറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്മാരെയും നിയമിക്കുന്ന സമിതിയില് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ (CJI) ഒഴിവാക്കിയതെന്തെന്ന ചോദ്യവുമായി സുപ്രീം കോടതി. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണമെന്നും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിലും കമ്മീഷന് വിശ്വാസ്യതയുണ്ടാകണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
2023-ല് സുപ്രീംകോടതി നല്കിയ സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ വിധിയില്, പുതിയ നിയമം വരുന്നതുവരെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്മാരെയും നിയമിക്കാനുള്ള സമിതിയില് മൂന്ന് അംഗങ്ങള് വേണമെന്നായിരുന്നു നിര്ദേശം. പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ അംഗങ്ങള്. നിയമനപക്രിയയില് എക്സിക്യൂട്ടീവിനൊപ്പം ജുഡീഷ്യറിയും പങ്കാളിയാകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ നിഷ്പക്ഷതയും ഭരണഘടനാപരമായ വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കുമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ സമീപനം.
എന്നാല് ബിജെപി സര്ക്കാര് 2023ല് കൊണ്ടുവന്ന നിയമഭേദഗതി പ്രകാരം സമിതിയുടെ ഘടന തന്നെ മാറ്റി. നിലവില് പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, പ്രധാനമന്ത്രി നാമനിര്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നിവര്ക്കാണ് മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ തിരെഞ്ഞെടുക്കാന് അധികാരമുള്ളത്. പ്രായോഗികമായി മൂന്ന് അംഗങ്ങളില് 2 അംഗങ്ങളും സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനാല് തന്നെ സര്ക്കാരിന് വ്യക്തമായ മേല്ക്കൈ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം. ഈ സാഹചര്യത്തില് കേസിന്റെ വാദങ്ങള് കേള്ക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി നിര്ണായകമായ ചോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചത്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സമിതിയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത്?, തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിഷ്പക്ഷത എങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടും? എന്നിവയാണ് കോടതി ഉയര്ത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങള്. എന്നാല് ഇതിന് സര്ക്കാര് അനുകൂലമായി വാദിച്ച സോളിസിറ്റര് ജനറല് വിചിത്ര വാദമാണ് ഉയര്ത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ സമിതിയില് ജനങ്ങള്ക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകണമെന്നും പാസാക്കിയ നിയമത്തെ ഭരണഘടനാപരമായി വാദിക്കണമെന്നുമാണ് സര്ക്കാര് വാദം. ALSO READ: E20 പെട്രോളിന് വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് 6% വരെ കുറയ്ക്കാന് കഴിയും: പാര്ലമെന്റില് നിതിന് ഗഡ്കരി
എന്നാല് ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന കൃത്യമായ അധികാര ഘടന തന്നെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്താന് നിയമനിര്മാണ സഭ(Legislature), ഭരണം നടപ്പിലാക്കാന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (Executive),ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാന് ജുഡീഷ്യറി (Juiciary) എന്നിങ്ങനെയാണിത്. ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെയും പരസ്പരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിര്ത്തുന്നതുമാണ് ഇന്ത്യന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. എന്നാല് ജുഡീഷ്യറിയെ മാറ്റിനിര്ത്തുന്നതോടെ ഈ ഘടനയില് തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുകയും അധികാരം തങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കുകയുമാണ് ബിജെപി സര്ക്കാര് ചെയ്യുന്നത്.
പാര്ലമെന്റിന് നിയമം നിര്മ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം ഭരണഘടന നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ പരിധിക്കുള്ളില് തന്നെയാണ് സര്ക്കാര് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതെന്നുമുള്ള വാദമാണ് പക്ഷേ സര്ക്കാര് ഉയര്ത്തുന്നത്.ALSO READ: അമിത് ഷാ എവിടെ?, മറുപടി വേണം, ഇന്നും ബഹളം തുടരാൻ പ്രതിപക്ഷം: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ അവകാശലംഘന നോട്ടീസുമായി ബിജെപി