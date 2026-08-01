വാണിജ്യ എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുറച്ചു; ഡല്ഹിയില് 202 രൂപയും കൊല്ക്കത്തയില് 209 രൂപയും കുറഞ്ഞു
19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഡല്ഹിയില് 202 രൂപയും കൊല്ക്കത്തയില് 209 രൂപയും കുറച്ചു. പുതിയ നിരക്ക് ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വന്നു. ഇതോടെ ഡല്ഹിയില് ഒരു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 2,728 രൂപയും കൊല്ക്കത്തയില് 2,872.50 രൂപയുമായി.
ഗാര്ഹിക എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയില് മാറ്റമില്ല. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വിതരണ പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാന് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിലക്കുറവാണിത്. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകള്, ധാബകള്, ചെറുകിട ബിസിനസുകള് എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് നേരിട്ട് ആശ്വാസം നല്കും.
അതേസമയം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നിര്ത്തണമെന്ന് ഇറാനോട് ഇന്ത്യ അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. യുഎസ്-ഇറാന് സമുദ്ര സംഘര്ഷത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലാണിത്.