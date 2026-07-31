E20 പെട്രോളിന് വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് 6% വരെ കുറയ്ക്കാന് കഴിയും: പാര്ലമെന്റില് നിതിന് ഗഡ്കരി
വാഹന വിഭാഗത്തെയും അതിന്റെ പഴക്കത്തെയും ആശ്രയിച്ച് 20% എത്തനോള് (E20) കലര്ത്തിയ പെട്രോളിന് വാഹന ഇന്ധനക്ഷമത 2% മുതല് 6% വരെ കുറയ്ക്കാന് കഴിയുമെന്ന് റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി വ്യാഴാഴ്ച പാര്ലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു. ഇന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിന് തകരാറുകള്ക്ക് തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിസര്ച്ച് അസോസിയേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ARAI), സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യന് ഓട്ടോമൊബൈല് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് (SIAM), ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ് (IOCL) എന്നിവര് സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനങ്ങളില് E20 മൈലേജ് നേരിയ തോതില് കുറച്ചേക്കാമെങ്കിലും, മെച്ചപ്പെട്ട ത്വരണം, മികച്ച യാത്രാ നിലവാരം, E10 ഇന്ധനത്തേക്കാള് ഏകദേശം 30% കുറഞ്ഞ കാര്ബണ് ഉദ്വമനം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഗഡ്കരി ലോക്സഭയില് രേഖാമൂലം നല്കിയ മറുപടിയില് പറഞ്ഞു.
'വാഹന വിഭാഗത്തെയും വിന്റേജിനെയും ആശ്രയിച്ച് വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനക്ഷമത 2 മുതല് 6 ശതമാനം വരെ കുറച്ചേക്കാം. ഡൈനാമോമീറ്ററിലെ എഞ്ചിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി പരിശോധനകളിലും റോഡിലെ വാഹന പരിശോധനകളിലും E20 കാരണം ഒരു പരാജയവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല,' ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.