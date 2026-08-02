കാവേരിയിലെ വെള്ളം പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് തുറന്നുവിടണം, നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കർണാടക
കര്ണാടകയിലെ നിലവിലെ ജലക്ഷാമമാണ് കാരണമായി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്.
കാവേരി നദിയിലെ ജലം തമിഴ്നാട്ടിന് വിട്ടുനല്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാട് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി കര്ണാടക. മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കാവേരി നദീജല മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി നദീജലം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്കകമാണ് കര്ണാടക സര്ക്കാര് നയം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കര്ണാടകയിലെ നിലവിലെ ജലക്ഷാമമാണ് കാരണമായി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. സിഡബ്യുഎംഎയുടെ ഉത്തരവിന്റെയും നിലവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തില് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ സി ജോസഫ് വിജയോട് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സന്ദര്ശനം മാറ്റിവെയ്ക്കാന് നേരത്തെ കര്ണാടക ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രസ്താവന.
ഞങ്ങള് ഇതുവരെ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടിട്ടില്ല. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു അണക്കെട്ടും നിറഞ്ഞേക്കാം. വൈകുന്നേരത്തോടെ മറ്റൊരു അണക്കെട്ട് കൂടി നിറയുമോ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വെള്ളം പിടിച്ചുനിര്ത്താന് കഴിയുമെങ്കില് പിന്നെ എന്തിന് അത് തുറന്നുവിടണമെന്നാണ് സിഎന്എന് ന്യൂസ് 18നോട് സംസാരിക്കവെ കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.
സര്വകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യോഗത്തില് വിശദമായി സംസാരിക്കുമെന്നും ഡി കെ ശിവകുമാര് പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം വിട്ടുനല്കുന്നതിനെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച ചേര്ന്ന യോഗത്തില് കന്നഡ അനുകൂല സംഘടനകള് ഓഗസ്റ്റ് 13ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ തീരുമാനം. തമിഴ്നാടിന് 15 ദിവസത്തേക്ക് വെള്ളം വിട്ടുനല്കാന് കാവേരി നദീജല നിയന്ത്രണ സമിതി വ്യാഴാഴ്ച ഉത്തരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് വിഷയം വീണ്ടും ചര്ച്ചയായത്.