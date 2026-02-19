മുടി വെട്ടാന്‍ 20 രൂപ അധികം വാങ്ങിയ സലൂണ്‍ ജീവനക്കാരെ യുവാവ് ആക്രമിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: മുടിവെട്ടാന് 20 രൂപ അധികമായി വാങ്ങിയതിന് സലൂണില് അതിക്രമിച്ച് കയറി ജീവനക്കാരനെ ആക്രമിച്ച കേസില് പ്രതിയെ കടവന്ത്ര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പനമ്പള്ളി നഗറിലെ സുബീഷിനെ (47) ആണ് കടവന്ത്ര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ
കോടതിയില് ഹാജരാക്കി. അയാള് ജീവനക്കാരെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെ എറണാകുളം സൗത്ത് പാലത്തിന് താഴെയുള്ള ഒരു സലൂണിലാണ് സംഭവം. സുബേഷ് അവിടെയെത്തി കുടിയേറ്റ ജീവനക്കാരെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മുടി മുറിക്കുന്നതിന് 100 രൂപ ഈടാക്കിയിരുന്നതായും അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു സലൂണില് 80 രൂപ മാത്രമേ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും അയാള് ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു.
അതിന്റെ പേരില് അയാള് വഴക്കുണ്ടാക്കി. അയാള് അസഭ്യം പറയാന് തുടങ്ങിയപ്പോള് ജീവനക്കാര് അവനോട് പോകാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതില് പ്രകോപിതനായ അയാള് വീട്ടില് പോയി ഒരു ചുറ്റിക കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥിരമായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാള് എന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു.