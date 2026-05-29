സർജറിക്കിടെ 73 കാരിയുടെ കാൽ ഞരമ്പ് മുറിഞ്ഞു; മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സാ പിഴവ്
മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ 73 കാരിയുടെ കാൽ ഞരമ്പ് മുറിഞ്ഞു. നിലമ്പൂർ ചുങ്കത്തറ സ്വദേശിനി പാർവതിയുടെ കാൽ ഞരമ്പ് ആണ് മുറിഞ്ഞത്.
കാൽ വേദനയുമായാണ് സ്ത്രീ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ സ്ത്രീയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാലിന്റെ ചലനശേഷി പൂർണമായി നഷ്ടമായ നിലയിലാണ്.
ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനാസ്ഥയുണ്ടായെന്ന് പാർവതിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം കാലിന്റെ നിറംമാറിയപ്പോൾ ഡോക്ടറോടു പറഞ്ഞെന്നും 'അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല' എന്നാണ് ഡോക്ടർ മറുപടി തന്നതെന്നും പാർവതിയുടെ മകൻ ആരോപിച്ചു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.