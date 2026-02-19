വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026
ശബരിമല കൊടിമര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം; 19 പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മൊഴി എടുത്തില്ല

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:46 IST)

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയില്‍ കൊടിമര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിനായി സംഭാവന നല്‍കിയവരുടെ മൊഴി വിജിലന്‍സ് രേഖപ്പെടുത്തി. സ്വര്‍ണം സംഭാവന ചെയ്ത 19 പേരുടെ മൊഴികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തിരക്കേറിയ ഓഫീസ് ഷെഡ്യൂള്‍ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. ഫെബ്രുവരി 22 ന് ശേഷം അറിയിക്കാമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വിജിലന്‍സിനെ അറിയിച്ചു.

ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്‍ ഷാജി കൈലാസ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് രഞ്ജി പണിക്കര്‍, നിര്‍മ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ നേരത്തെ വിജിലന്‍സിന് മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. സ്വര്‍ണ്ണ നാണയങ്ങള്‍ സംഭാവന ചെയ്തതായി അവര്‍ പറഞ്ഞു. അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന എഎസ്പി കുറുപ്പിന് സ്വര്‍ണ്ണം കൈമാറി. സംഭാവന ചെയ്ത സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ അളവും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. കൊടിമരം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ആകെ 9573 ഗ്രാം സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ 412.010 ഗ്രാം 27 ഭക്തരില്‍ നിന്നുള്ള സംഭാവനയായിരുന്നു.

കുറുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചത്.2017-ല്‍ കൊടിമര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ സ്വര്‍ണം സ്വീകരിച്ചതില്‍ ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപി, ഗോകുല്‍ സുരേഷ്, സുധീര്‍ കരമന, രഞ്ജി പണിക്കര്‍, സുരേഷ് കുമാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുന്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണര്‍ എഎസ്പി കുറുപ്പ് സമര്‍പ്പിച്ച പട്ടികയില്‍ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

സുരേഷ് ഗോപി നേരത്തെ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നല്‍കിയിരുന്നു. കൊടിമരത്തിന് മുകളില്‍ വാജി വാഹനത്തില്‍ സ്വര്‍ണം പതിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മകന്‍ ഗോകുല്‍ സുരേഷ്, സംവിധായകന്‍ ഷാജി കൈലാസ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് രഞ്ജി പണിക്കര്‍ എന്നിവര്‍ സംയുക്തമായി അഷ്ടദിക്പാലക വിഗ്രഹങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണം പതിപ്പിച്ചതായും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞിരുന്നു.


