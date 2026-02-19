സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:01 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷനില് (കെഎസ്ആര്ടിസി) പ്രമോഷനുകള് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്. എല്ലാ തസ്തികകളിലും സ്ഥാനക്കയറ്റം നടപ്പാക്കുമെന്നും അര്ഹരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കാത്തതിലും കുടിശ്ശിക ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഡിഎ നല്കാത്തതിലും ഇടതുപക്ഷ യൂണിയനുകളില്പ്പെട്ടവര് കടുത്ത രോഷത്തിലാണ്. സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കാനുള്ള തീരുമാനം ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങള് കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തി. ജീവനക്കാര്ക്ക് മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മുഴുവന് ശമ്പളവും നല്കുന്നു. പരിഷ്കാരങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വകാര്യ ബസുകളെ പോലും പിന്നിലാക്കുന്ന ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ബസുകള് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും വിജയം കാണാം. അത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങള് തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകരെ വഴിയില് ഇറക്കിവിട്ട ഡ്രൈവറെ സര്വീസില് നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂവാര് ഡിപ്പോയിലെ എന്. സജി കുമാറിനെയാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. കണ്ടക്ടറെ കാഞ്ഞങ്ങാട് യൂണിറ്റിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. അന്വേഷണത്തില് കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല് കണ്ടക്ടറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ നിലയ്ക്കല് ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് ഇറക്കുന്നതിന് പകരം വനപ്രദേശമായ നിലയ്ക്കല് ഗോപുരത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇറക്കിവിടുകയായിരുന്നു.