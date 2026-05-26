  4. Kerala High Court refuses to cancel Thantri's bail
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (14:15 IST)

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

Kandararu Rajeevaru, Sabarimala gold scam
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണ തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ മുതിര്‍ന്ന തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ (എസ്ഐടി) വിജിലന്‍സ് കോടതി നടത്തിയ പ്രതികൂല പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കോടതിക്ക് ഒഴിവാക്കാമെങ്കിലും പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.
 
രാജീവരുവിന് നല്‍കിയ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നും എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് വിചാരണ കോടതി നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍. അന്വേഷണ ഏജന്‍സിക്കും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമെതിരെ വിജിലന്‍സ് കോടതി നടത്തിയ പ്രതികൂല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology....

