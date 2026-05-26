ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്
രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇനിയും കുതിച്ചുയരും. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും രണ്ട് രൂപ വീതം വർധിപ്പിക്കാൻ പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്കു മോദി സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് നാല് തവണ ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ പെട്രോളിനു രണ്ട് രൂപ 61 പൈസയും ഡീസലിനു രണ്ട് രൂപ 71 പൈസയും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും നൂറ് രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത വർധനവോടെ ഇത് പത്ത് രൂപയിലേക്ക് എത്തും.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.