വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026
വി എസ് അനില്‍കുമാറിന്റെ വീടിന് മുന്നില്‍ റീത്ത് സമര്‍പ്പിച്ചു; പരാതി നല്‍കി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:50 IST)
കണ്ണൂര്‍: എഴുത്തുകാരന്‍ വി.എസ്. അനില്‍കുമാറിന്റെ വീടിന് മുന്നില്‍ റീത്ത്. കണ്ണപുരത്തെ വീടിന് മുന്നിലാണ് റീത്ത് വച്ചത്. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് സി.പി.എമ്മില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുന്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ എഴുതിയ പുസ്തകം അനില്‍കുമാര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. അന്തരിച്ച പ്രൊഫ. എം.എന്‍. വിജയന്റെ മകനാണ് അനില്‍ കുമാര്‍. രാവിലെ മകനെ ഫുട്‌ബോള്‍ പരിശീലനത്തിന് അയയ്ക്കാന്‍ വാതില്‍ തുറന്നപ്പോഴാണ് ഗേറ്റിന് സമീപം വച്ചിരിക്കുന്ന റീത്ത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഉടന്‍ തന്നെ പോലീസില്‍ വിവരമറിയിച്ചു.

കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ എഴുതിയ 'നേത്രുത്വത്തെ അണികള്‍ തിരുത്തണം' എന്ന പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ മാസം അനിലിന് ലഭിച്ചു. ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തതിനു പുറമേ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ നിരന്തരം വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തതിലെ പ്രതിഷേധമാണ് റീത്ത് വയ്ക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.


