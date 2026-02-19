കേരള നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ് ബില്ലിന് അംഗീകാരം

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:03 IST)
കേരള നേറ്റിവിറ്റി കാര്ഡ് ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നല്കി. ഒരാള് കേരളീയനാണ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നിലവില് നല്കിവരുന്ന നേറ്റിവിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാതൃക ഉള്ക്കൊണ്ടാണ് നേറ്റിവിറ്റി കാര്ഡ് നല്കുക. കേരള സര്ക്കാര് നല്കുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങള്ക്കും സാമൂഹ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും
ഉപയോഗപ്രദമാകും വിധമുള്ള ആധികാരിക രേഖയായി നേറ്റിവിറ്റി കാര്ഡ് അംഗീകരിക്കും.
നേറ്റീവ് എന്നാല് കേരളത്തില് ജനിച്ച് വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കാത്തവരോ തങ്ങളുടെ പൂര്വ്വികരില് ഒരാള് കേരളത്തില് ജനിച്ചവരും
വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കാത്തവരും ആയിരിക്കണം. വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചവര്ക്ക് നേറ്റിവിറ്റി കാര്ഡിന് അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നേറ്റിവിറ്റി കാര്ഡ് ലഭിച്ച ശേഷം വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം നേറ്റിവിറ്റി കാര്ഡ് അസാധുവാകുന്നതാണ്. തൊഴില്
സംബന്ധമായോ
ജീവനോപാധി സംബന്ധമായ മറ്റു കാരണങ്ങളാലോ മാതാപിതാക്കളോ പൂര്വികരോ കേരളത്തിനും പുറത്തായിരിക്കുമ്പോള് അവിടെ ജനിച്ചവരേയും
( വിദേശ പൗരത്വം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ)
നേറ്റീവ് ആയി കണക്കാക്കും.
കാര്ഡ് അനുവദിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് തഹസിദാര്
ആണെങ്കിലും നേറ്റിവിറ്റി കാര്ഡുകള് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര് വില്ലേജ് ഓഫീസില് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. കാര്ഡ് ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് തഹസില്ദാര് മുമ്പാകെ അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം. നിലവില് ഉള്ള വിവരങ്ങള്ക്ക് പുറമേ സര്ക്കാര് കാലാകാലങ്ങളില് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് നേറ്റിവിറ്റി കാര്ഡില് ഉള്പ്പെടുത്തും. സര്ക്കാര് വകുപ്പുകള്ക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളില് മറ്റ് രേഖകളോടൊപ്പം ആധികാരിക രേഖയായി
നേറ്റിവിറ്റി കാര്ഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് സര്ക്കാരിന്
വിജ്ഞാപനമിറക്കാവുന്നതാണ്.
നേറ്റിവിറ്റി
കാര്ഡ് ആവശ്യമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും
നിര്ണയിക്കപ്പെട്ട രീതിയില് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര് മുമ്പാകെ നിശ്ചിതഫോറത്തില് രേഖകളും ഫീസും
സഹിതം അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജില്ലാ കളക്ടര്ക്ക് കക്ഷിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം റവന്യു ഡിവിഷണല് ഓഫീസര് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമോ, പാസാക്കിയ ഉത്തരവോ പുനപരിശോധിക്കാവുന്നതും റദ്ദുചെയ്യുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. എന്നാല് കക്ഷിക്ക് പറയാനുള്ള ന്യായമായ ഒരു അവസം നല്കാതെ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കാന് പാടില്ല.