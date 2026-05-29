Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (12:41 IST)

കെ - ടെറ്റ് പുനപരിശോധന ഹർജികൾ തള്ളി, പരീക്ഷ പാസാകാനുള്ള സമയപരിധി ഒരു വർഷം നീട്ടി

തുറന്ന ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് പുനപരിശോധന ഹര്‍ജികള്‍ കോടതി തള്ളികളഞ്ഞത്.

കെ- ടെറ്റ് യോഗ്യത നേടാത്ത അധ്യാപകരെ പുറത്താക്കണമെന്ന വിധിക്കെതിരായ പുനപരിശോധന ഹര്‍ജികള്‍ തള്ളി സുപ്രീംകോടതി. അതേസമയം പരീക്ഷ പാസാകാനുള്ള സമയം 2 വര്‍ഷത്തില്‍ നിന്ന് 3 വര്‍ഷമാക്കി സുപ്രീം കോടതി ഉയര്‍ത്തി. തുറന്ന ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് പുനപരിശോധന ഹര്‍ജികള്‍ കോടതി തള്ളികളഞ്ഞത്.
 
കേരള സര്‍ക്കാരും വിവിധ സംഘടനകളും ഉള്‍പ്പടെ 45 ഓളം പുനപരിശോധന ഹര്‍ജികളാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപാങ്കര്‍ ദത്ത, മന്‍മോഹന്‍ എന്നിവരാണ് വാദം കേട്ടത്. 2012 മാര്‍ച്ച് 31ന് മുന്‍പ് സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപകര്‍ക്ക് കെ ടെറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കരുതെന്നും വിരമിക്കുന്നത് വരെ തുടരാന്‍ അനുവസിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഹര്‍ജിക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാല്‍ കുട്ടിയുടെ ബോധനശാസ്ത്രത്തിലും അധ്യാപന അഭിരുചിയിലും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് കെ ടെറ്റെന്നും സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരാകാനുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് എല്ലാവരും പാസാകണമെന്ന മുന്‍ ഉത്തരവ് പുനപരിശോധിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായില്ല.
 
അധ്യാപക നിയമനത്തിനും പ്രമോഷനും കെടെറ്റ് നിബന്ധമാക്കി വിധി വന്നതോടെ നെറ്റ്, എംഫില്‍,എം എഡ്, പിഎച്ച്ഡി അടക്കമുള്ള ഉന്നത യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടെറ്റ് പാസാകാതെ ജോലിയില്‍ കയറിയ സംസ്ഥാനത്തെ അരലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അധ്യാപകരുടെ ജോലിയേയും പ്രമോഷനെയും ഇത് ബാധിക്കും. ഇവര്‍ വീണ്ടും യോഗ്യതാ പരീക്ഷയായ ടെസ്റ്റ് പാസായെങ്കില്‍ മാത്രമെ ജോലിയും തുടരാനും പ്രമോഷന്‍ നേടാനുമാകു.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

നിയമസഭയിൽ വന്ദേമാതരത്തെ അവഹേളിച്ചു, സതീശൻ സർക്കാർ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും സിപിഎമ്മിനും വഴങ്ങുന്നുവെന്ന് വി മുരളീധരൻഗവര്‍ണര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളില്‍ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം മുഴുവനായി ആലപിക്കണമെന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ടായിട്ടും സംസ്ഥാന നിയമസഭയില്‍ അത് പാലിക്കപ്പെടാത്തതിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ബിജെപി എംഎല്‍എ വി മുരളീധരന്‍.

സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കും , പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആർത്തവ അവധിയുഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പദ്ധതികളും നയപ്രഖ്യാപനത്തിലുമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക മേഖല കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാന്‍ ധവളപത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും നയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

VD Satheesan: മോടിപിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞില്ല; സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിൽ തുടരുന്നുVD Satheesan: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസ്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടെങ്കിലും വി.ഡി.സതീശനു ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവിടെ ആഡംബര മോടിപിടിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലാണ് തുടരുന്നത്.

അണ്ണാവെ പറ്റി പറയരുത്, സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച ചാനൽ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർതമിഴ്നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, നീലാങ്കരയിലെ വിജയുടെ യാത്രകാരണം ജനത്തിനും പോലീസിനുമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ എന്നിവയെ പറ്റി ചാനല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.

ഗാസയുടെ 70 ശതമാനവും പിടിച്ചെടുക്കും, സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവ് നൽകി നെതന്യാഹുഗാസ മുനമ്പിലെ ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യത്തിന്റെ അധികാരം ഘട്ടം ഘട്ടമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി. നിലവില്‍ ഗാസയുടെ 60 ശതമാനം പ്രദേശം ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നേരത്തെ ഇത് 50 ശതമാനമായിരുന്നു. ഹമാസുമായുള്ള പരോക്ഷമായ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ നീക്കം.