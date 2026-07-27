ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് കാലതാമസത്തില് വ്യാപക പരാതികള്; അടുത്ത മൂന്നുമാസത്തേക്ക് ആഴ്ചയില് അഞ്ച് ദിവസവും ടെസ്റ്റുകള് നടത്തും
തിരുവനന്തപുരം: ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളിലെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പരാതികള് ഉയര്ന്നതിനെത്തുടര്ന്ന് നടപടിക്രമങ്ങള് വേഗത്തിലാക്കാന് കേരള സര്ക്കാര് താല്ക്കാലിക മാറ്റങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി. അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആഴ്ചയില് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകള് നടക്കും. പ്രതിദിന ടെസ്റ്റ് സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 50 ആയി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാര് ഗതാഗത മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള് പ്രതിദിന സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 60-ല് നിന്ന് 40-ലേക്ക് കുറച്ചിരുന്നു. പുതിയ ക്രമീകരണപ്രകാരം ഇത് പ്രതിദിനം 50 സ്ലോട്ടുകളായി ഉയര്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
പുതിയ സംവിധാനത്തില് 28 സ്ലോട്ടുകള് പുതിയ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകള്ക്കും 20 സ്ലോട്ടുകള് റീ-ടെസ്റ്റുകള്ക്കുമായി നീക്കിവെക്കും. ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ലോട്ടുകള് തൊഴിലിനോ ഉപരിപഠനത്തിനോ വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് പോകാന് അടിയന്തരമായി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്സ് ആവശ്യമുള്ള അപേക്ഷകര്ക്കായി മുന്ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിഷ്കാരം കാത്തിരിപ്പ് സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആഴ്ചയില് മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകള് നടത്തിയിരുന്ന സബ്-റീജിയണല് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് ഓഫീസുകളില് (Sub-RTOs) ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
ഇനിമുതല് എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും ടെസ്റ്റുകള് നടക്കും. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള താല്ക്കാലിക നടപടിയായാണ് ഈ ക്രമീകരണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു. ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകളിലെ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് പുറമേ ലേണേഴ്സ് ലൈസന്സ് നല്കുന്നതിലെ കാലതാമസം കുറയ്ക്കാനും ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ച് എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില് ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിനുള്ള അവസരം (സ്ലോട്ട്) ലഭ്യമാക്കാന് ആര്.ടി.ഒ-കള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.