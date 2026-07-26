Amit Shah: അമിത് ഷാ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക്?
പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ അതിനു മുൻപ് പുനഃസംഘടന ഉണ്ടാകും
Amit Shah: കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ പുനഃസംഘടന ഉടൻ. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുനഃസംഘടന വേഗത്തിൽ ആക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തീരുമാനിച്ചു.
പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ അതിനു മുൻപ് പുനഃസംഘടന ഉണ്ടാകും. അമിത് ഷായെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയേക്കും. നിലവിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് അമിത് ഷാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നവീൻ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മോദിയുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമാണ് അമിത് ഷായ്ക്ക് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകുന്നത്. മോദിക്കു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അമിത് ഷാ എത്തുമെന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്.
നിതിൻ ഗഡ്കരി, നിർമല സീതാരാമൻ എന്നിവരുടെ വകുപ്പുകൾ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാന ഘട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.