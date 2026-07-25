യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് സംഘപരിവാറിന് സേവനം ചെയ്യുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അവകാശവാദങ്ങളെന്ന് പിണറായി വിജയന്
തിരുവനന്തപുരം: വഖഫ് ബോര്ഡില് മുസ്ലീം-ഇതര വിഭാഗക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കുന്ന ബിജെപി-ഇതര സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റാനാണ് സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് വസ്തുതകള്ക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ആരോപിച്ചു.
ജനങ്ങളെ ബോധപൂര്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. വഖഫ് ബോര്ഡ് വിഷയത്തില് എന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോള്, ഞാന് വര്ഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാന് അക്കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വഖഫ് ബോര്ഡില് മുസ്ലീം ഇതര വിഭാഗക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത് ബി.ജെ.പി.യുടെ കേന്ദ്രസര്ക്കാരാണ്. ഈ ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കുന്ന ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റാനാണ് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയില് അവര് തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വ്യക്തമായും സംഘ്പരിവാറിനെ സഹായിക്കുന്ന നടപടിയാണ്. ആ കാര്യം പുറത്തുവന്നപ്പോഴാണ് അവര് എന്നെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശങ്ങള് നടത്തിയത്. നേരത്തെ വഖഫ് നിയമത്തില് ഭേദഗതി വരുത്തിയപ്പോഴും അതില് മുസ്ലീംങ്ങളല്ലാത്തവരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
ഓരോ മതവിഭാഗത്തിന്റെയും ബോര്ഡുകളില് അവരവരുടെ വിഭാഗത്തിലുള്ളവര് മാത്രമാണുള്ളത്. ബിജെപി സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്ന ശേഷമാണ് വഖഫ് നിയമത്തില് ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിനു പിന്നിലെ താല്പ്പര്യം വ്യക്തമാണ്. ഇതിനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വര്ഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കലാണോ? ബിജെപിയുടെ നിലപാട് ഒരു കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? പിണറായി വിജയന് ചോദിച്ചു.