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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (08:21 IST)

യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്; ട്രംപ് ഇറാന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചു

Strait OF Hormuz, Donald Trump,NATO,Iran- USA war, Middle east crisis
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (08:23 IST)
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യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ട്രംപ് ഇറാന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചു. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിനു ചുറ്റുമുള്ള ബോംബാക്രമണം സാധ്യമായത്രയും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡിന്റെ തലവനായ അഡ്മിറല്‍ ബ്രാഡ് കൂപ്പര്‍ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചത്തെ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ ശേഷിയെ ഇതിനകം തന്നെ വളരെയധികം ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തിയെന്ന് കൂപ്പര്‍ വാദിച്ചു.
 
അതേസമയം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ വാണിജ്യ കപ്പല്‍ ഗതാഗതം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയും യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡവും അടുത്ത ആഴ്ച ലണ്ടനില്‍ ഒരു ഉന്നതതല യോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആക്സിയോസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. യൂറോപ്യന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞരെയും ഈ വിഷയത്തില്‍ പരിചയമുള്ള സ്രോതസ്സുകളെയും ഉദ്ധരിച്ചാണ് ആക്സിയോസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 
 
യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്, ജോയിന്റ് ചീഫ്സ് ചെയര്‍മാന്‍ ജനറല്‍ ഡാന്‍ കെയ്ന്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ പാശ്ചാത്യ, മിഡില്‍ ഈസ്റ്റേണ്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരെയും സൈനിക നേതാക്കളെയും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിനായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുകെയും ഫ്രാന്‍സും സമീപ മാസങ്ങളില്‍ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യുഎസ് ഈ നീക്കമെന്ന് സ്രോതസ്സുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് ആക്സിയോസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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