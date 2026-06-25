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'ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കില്ല'; സ്വന്തം എംഎൽഎയെ പരിഹസിച്ച് സതീശൻ, മൈക്ക് ഓൺ ആണെന്ന് മറന്നു (വീഡിയോ)
നിയമസഭയിൽ കുട്ടനാട് എംഎൽഎയും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവുമായ റെജി ചെറിയാനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ അപമാനിച്ചത്
VD Satheesan
സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിലപാട് മാറ്റി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. നിയമസഭയിൽ മൈക്കിലൂടെ ഒരുകാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നേർവിപരീതമായ കാര്യം കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയായിരുന്നു. മൈക്ക് ഓഫ് ആകാത്തതിനാൽ സതീശൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം പരസ്യമായി !
നിയമസഭയിൽ കുട്ടനാട് എംഎൽഎയും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവുമായ റെജി ചെറിയാനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ അപമാനിച്ചത്. യുഡിഎഫ് മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ എംഎൽഎ കൂടിയാണ് റെജി ചെറിയാൻ.
കുട്ടനാട്ടിലെ മൂലം വള്ളം കളിക്ക് കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ പ്രാദേശിക അവധി നൽകണമെന്നാണ് റെജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ സബ്മിഷനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രാദേശിക അവധി നൽകുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്ന് സതീശൻ മറുപടിയും നൽകി. എന്നാൽ സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റി.
'ഒരു കാരണവശാലും അവധി കൊടുക്കില്ല' എന്ന് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രി പികെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് സതീശൻ രഹസ്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് മൈക്ക് ഓൺ ആയിരുന്നതിനാൽ പുറംലോകവും ഇത് കേട്ടു. ഇത്രയേയുള്ളൂ വി.ഡി.സതീശന്റെ വിശ്വാസ്യത എന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വിമർശനം.
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'ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കില്ല'; സ്വന്തം എംഎൽഎയെ പരിഹസിച്ച് സതീശൻ, മൈക്ക് ഓൺ ആണെന്ന് മറന്നു (വീഡിയോ)
എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പാക് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ കയറി, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിജിസിഎ
ജൂണ് 22ന് അട്ടാരി അതിര്ത്തിക്ക് സമീപം അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്ത്തി ലംഘിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റില് താഴെ സമയമാണ് വിമാനം പാക് വ്യോമാതിര്ത്തിയില് തുടര്ന്നത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജന്സിയായ ഡിജിസിഎയ്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതര് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.