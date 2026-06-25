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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (15:44 IST)

യുഡിഎഫിൽ പൊട്ടിത്തെറി; സതീശനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുധീരൻ

ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പുണ്ട്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാകുമായിരുന്നു

Sunny Joseph and VD Satheesan
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (15:44 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (15:46 IST)
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വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിനു നികുതി ഇളവ് നൽകാനുള്ള വി.ഡി.സതീശന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം.സുധീരൻ. ഈ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടു പോയി വിശ്വാസ്യത തകർക്കരുതെന്ന് സുധീരൻ പറഞ്ഞു. 
 
ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പുണ്ട്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാകുമായിരുന്നു. ചർച്ച അനിവാര്യമാണ്, കോൺഗ്രസിലും യുഡിഎഫിലും ചർച്ച വേണം. ആ ചർച്ചയൊക്കെ ആദ്യമേ ചെയ്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ. ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് - വി.എം.സുധീരൻ പറഞ്ഞു. 
 
സതീശൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. മുന്നണിയിലോ പാർട്ടിയിലോ ഇതേ കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. എക്‌സൈസ് മന്ത്രി എം.ലിജുവിനും ഇതേ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് സൂചന. 
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