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യുഡിഎഫിൽ പൊട്ടിത്തെറി; സതീശനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുധീരൻ
ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പുണ്ട്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാകുമായിരുന്നു
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിനു നികുതി ഇളവ് നൽകാനുള്ള വി.ഡി.സതീശന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം.സുധീരൻ. ഈ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടു പോയി വിശ്വാസ്യത തകർക്കരുതെന്ന് സുധീരൻ പറഞ്ഞു.
ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പുണ്ട്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാകുമായിരുന്നു. ചർച്ച അനിവാര്യമാണ്, കോൺഗ്രസിലും യുഡിഎഫിലും ചർച്ച വേണം. ആ ചർച്ചയൊക്കെ ആദ്യമേ ചെയ്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ. ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് - വി.എം.സുധീരൻ പറഞ്ഞു.
സതീശൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. മുന്നണിയിലോ പാർട്ടിയിലോ ഇതേ കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ലിജുവിനും ഇതേ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് സൂചന.
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എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പാക് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ കയറി, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിജിസിഎ
ജൂണ് 22ന് അട്ടാരി അതിര്ത്തിക്ക് സമീപം അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്ത്തി ലംഘിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റില് താഴെ സമയമാണ് വിമാനം പാക് വ്യോമാതിര്ത്തിയില് തുടര്ന്നത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജന്സിയായ ഡിജിസിഎയ്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതര് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.