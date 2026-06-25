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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (11:10 IST)

181 റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റം: ട്രൈബ്യൂണല്‍ സ്റ്റേ പുറപ്പെടുവിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി

Mass transfer revenue officials
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (11:10 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (10:33 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: റവന്യൂ വകുപ്പിലെ 181 തഹസില്‍ദാര്‍മാരുടെയും സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെയും കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ സ്റ്റേ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം പുതിയ തസ്തികകളില്‍ ചുമതലയേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സ്റ്റേ ഉത്തരവ് ബാധകമല്ലെന്ന് ട്രൈബ്യൂണല്‍ വ്യക്തമാക്കി.
 
ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവിന് ഇടക്കാല സ്റ്റേ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ട്രൈബ്യൂണല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അംഗം എന്‍. വാസുദേവനാണ്. പൊതുവായ സ്ഥലംമാറ്റ പ്രക്രിയ സജീവമായി നടക്കുന്നതിനിടെ സ്ഥാപിത മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചാണ് കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റം നടത്തിയതെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഹര്‍ജികളെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇടപെടല്‍. വിന്യാസം അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ ബാധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്കും എതിര്‍പ്പുകളും ക്ഷണിക്കുന്നതിനോ വകുപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ട്രൈബ്യൂണല്‍ നിരീക്ഷിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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