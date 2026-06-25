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  4. Passport is not a citizenship document Senior MEA official
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (13:23 IST)

പാസ്പോർട്ട് ഒരു യാത്രാരേഖ മാത്രം, പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയല്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

Passport
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (13:23 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (13:16 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട് ഒരു യാത്രാ രേഖ മാത്രമാണെന്നും പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയല്ലെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. പതിനാലാമത് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവാ ദിനാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച നടത്തിയ പരിപാടിയില്‍ മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായി പാസ്‌പോര്‍ട്ടിനെ താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ വ്യക്തിയുടെ ദേശീയത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനായാണ് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
 
വോട്ടര്‍ ഐഡി കാര്‍ഡ്, ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, പാന്‍ കാര്‍ഡ് എന്നിവയും പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള അന്തിമ രേഖകളല്ലെന്ന് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതികളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇവ കേവലം തിരിച്ചറിയല്‍- വിലാസ രേഖകളാണ്. ഇതോടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍ പൗരത്വം തെളിയിക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. ആധാര്‍ ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും താമസസ്ഥലവും തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയാണ് വോട്ടര്‍ ഐഡിയും പൗരത്വം നിര്‍ണയിക്കില്ല. പാസ്‌പോര്‍ട്ട് യാത്ര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമാണ് എന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രം
 
ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍ തന്റെ പൗരത്വം ഏത് രേഖ കൊണ്ട് തെളിയിക്കും?
 
ആധാര്‍ - ഐഡന്ററ്റിയും താമസസ്ഥലവും തെളിയിക്കും, പൗരത്വമല്ല. വോട്ടര്‍ ഐഡി - മുന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ തെളിയിക്കും, പൗരത്വം നിര്‍ണ്ണയിക്കില്ല. പാസ്പോര്‍ട്ട് - യാത്രാ അര്‍ഹത മാത്രം. എന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ നിലപാട് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയരുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരായവര്‍ക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന പാസ്‌പോര്‍ട്ട് എന്ന രേഖയെ പൗരത്വ രേഖയായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന വൈരുദ്ധ്യത്തെയാണ് ആളുകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. 2019 ഡിസംബര്‍ 20ന്  പ്രസ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോ ജനനത്തീയതിയും ജനനസ്ഥലവും തെളിയിക്കുന്ന ഏതൊരു രേഖ വഴിയും പൗരത്വം തെളിയിക്കാം എന്നായിരുന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഏതെല്ലാം രേഖകളാണ് സ്വീകാര്യമെന്ന് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.ALSO READ: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പ്രസവാവധി 26 ആഴ്ചയായി ഉയര്‍ത്തി: യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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