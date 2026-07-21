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'ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് രുചിയില്ല': കൊച്ചിയില് പാചകക്കാരനെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് റസ്റ്റോറന്റ് ഉടമ
കൊച്ചി: ഭക്ഷണത്തിന് രുചിയില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉടമ പാചകക്കാരനെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചതായി ആരോപണം. അങ്കമാലിയിലെ 'മീന് വിലാസം' റെസ്റ്റോറന്റിലെ ജീവനക്കാരനായ കൊല്ലം സ്വദേശി റിയാസാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. റെസ്റ്റോറന്റിലെ സഹ-ഉടമസ്ഥരിലൊരാളാണ് പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ഉബൈസ്.
ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഉബൈസ് റെസ്റ്റോറന്റിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് ഉപ്പും രുചിയും കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരാതിപ്പെട്ടു. കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചതും ഇതുവരെ നന്നാക്കാത്തതുമായ ഫ്രീസര് കാരണമാണ് രുചി കുറഞ്ഞതെന്ന് റിയാസ് പറഞ്ഞതിനെത്തുടര്ന്ന് ഇരുവരും തമ്മില് രൂക്ഷമായ തര്ക്കമുണ്ടായി.
തുടര്ന്ന് ഉബൈസ് റിയാസിനെ പിന്തുടര്ന്ന് അടുക്കളയിലെത്തുകയും അവിടെവെച്ച് അടുക്കളയിലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. റിയാസിന്റെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റു. അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അങ്കമാലി പോലീസ് കേസെടുത്തു.
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പാലാ നഗരസഭയിലെ യുഡിഎഫ് തമ്മിലടിയെ തുടർന്ന് ദിയ ബിനുവിന് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം നഷ്ടമായി. എൽഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായതോടെയാണ് യുഡിഎഫ് നഗരസഭ അധ്യക്ഷയ്ക്കു അധികാരം നഷ്ടമായത്. യുഡിഎഫ് സഖ്യത്തിലെ വിപ്പ് ലംഘിച്ച് വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത നാല് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാരും സ്വതന്ത്രയായി ജയിച്ച വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മായാ രാഹുലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു.