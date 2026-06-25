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  4. Vaibhav Sooryavanshi Separate Dressing Room in UK Tour Due to Child Safeguarding Law
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (11:19 IST)

സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം താമസിക്കാനാവില്ല, വൈഭവിന് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ, കാരണം ഐസിസിയല്ല, കർശനമായ യുകെ നിയമങ്ങൾ

പരമ്പരയില്‍ വൈഭവിന് തന്റെ സഹതാരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം റൂം പങ്കിടാനാവില്ല.

Vaibhav Sooryavanshi
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (11:19 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (11:18 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ അത്ഭുതബാലനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍. അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരായ 2 മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയ്ക്കായാണ് വൈഭവിന് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലേക്കുള്ള ആദ്യവിളിവന്നത്. 15 വയസുകാരനായ താരത്തിനൊപ്പം മാതാപിതാക്കളെയും ബിസിസിഐ അയര്‍ലന്‍ഡിലേക്കും പിന്നീട് ടി20 പരമ്പര നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ സീനിയര്‍ ടീമിലെ താരമാണെങ്കിലും പരമ്പരയില്‍ വൈഭവിന് തന്റെ സഹതാരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം റൂം പങ്കിടാനാവില്ല. കൗമാര താരങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യുകെയിലെ കര്‍ശനമായ ചൈല്‍ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ നിയമങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. 
 
ഐസിസിക്ക് പോലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇളവുകള്‍ നല്‍കാനാവില്ലെന്നും യുകെയിലെ നിയമങ്ങള്‍ ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് ആന്‍ഡ് വെയ്ല്‍സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിട്ടീഷ് കായിക നിയമപ്രകാരം 16 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കായികതാരങ്ങള്‍ക്ക് മുതിര്‍ന്ന താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഒരേ ഡ്രെസ്സിങ് റൂം ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുമതിയില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. വൈഭവിനായി മത്സരത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും വസ്ത്രം മാറുന്നതിനായി എല്ലാ വേദിയിലും പ്രത്യേക മുറികള്‍ സംഘാടകര്‍ ഒരുക്കും. ഈ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ വൈഭവിന്റെ മത്സര പങ്കാളിത്തത്തെയോ ടീം മീറ്റിംഗുകളെയോ ബാധിക്കില്ല. മത്സര സമയത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ ഡഗ്ഗൗട്ടിലും മറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുന്നതിലും താരം ടീമിനൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകും
 
ബ്രിട്ടീഷ് കായികരംഗത്ത് ഇത് സാധാരണമായ ഒന്നാണ്. പ്രശസ്ത ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബായ ആഴ്‌സണലിന്റെ യുവതാരം മാക്‌സ് ഡൗമാനും 16 വയസ്സ് തികയുന്നതുവരെ ടീമംഗങ്ങളില്‍ നിന്നും മാറി പ്രത്യേക ചേഞ്ചിങ് റൂം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലോ ഐപിഎല്ലിലോ ഇത്തരമൊരു നിയമം നിലവിലില്ലാത്തതിനാല്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോള്‍ വൈഭവ് സീനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് ഡ്രെസ്സിങ് റൂം പങ്കിട്ടിരുന്നത്. പ്രായക്കുറവ് കണക്കിലെടുത്ത് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും പര്യടനത്തിലുടനീളം ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കാന്‍ ബിസിസിഐയും ഇസിബിയും പ്രത്യേക അനുമതി നേരത്തെ നല്‍കിയിരുന്നു.സാധാരണയായി സീനിയര്‍ കളിക്കാര്‍ക്കൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഒരേ ഹോട്ടലില്‍ താമസിക്കുന്നതില്‍ കര്‍ശന പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും വൈഭവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇതില്‍ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൗമാര താരത്തിന് മാനസികമായ പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡുകള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.
 
ബെല്‍ഫാസ്റ്റില്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ട്വന്റി-20 മത്സരത്തില്‍ വൈഭവ് സൂര്യവംശി പാഡ് കെട്ടിയിറങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഒരു ചരിത്രനിമിഷമാകും നാളെ പിറക്കുക.നിലവില്‍ ഐപിഎല്ലിലും ഇന്ത്യ എ ടീമിനായും തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമില്‍ കളിക്കുന്ന വൈഭവ് കേവലം 15 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് സീനിയര്‍ കുപ്പായമണിയാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ 16 വയസ്സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അരങ്ങേറിയ മാസ്റ്റര്‍ ബ്ലാസ്റ്റര്‍ സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടമുള്ളത്.ALSO READ: ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം; വൈഭവ് ഫൈനലിലെ താരം
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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