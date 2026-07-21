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ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നില് ദമ്പതികള് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു; ഇരുവരുടെയും നില ഗുരുതരം
കൊച്ചി: രാവിലെ കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് പുറത്ത് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ആംബുലന്സിനുള്ളില് വെച്ച് വിഷം കഴിച്ച് ദമ്പതികള് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. ആംബുലന്സ് ഡ്രൈവറായ വിനുവിനെയും ഭാര്യ ബിന്സിയെയും ഗുരുതരാവസ്ഥയില് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 6.30-ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ലൈംഗികാതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ കേസില് വിനുവിനെ കുടുക്കാന് ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ദമ്പതികള് ഈ കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
പരാതിക്കാരിയുടെ ബന്ധുവായ ഒരു ജഡ്ജിയും ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്ന്ന് വിനുവിനെ കേസില് കുടുക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കുറിപ്പില് ആരോപിക്കുന്നു. കേസ് ഒത്തുതീര്പ്പാക്കാന് പരാതിക്കാരി 15 പവന് സ്വര്ണം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അതില് പറയുന്നുണ്ട്. ആംബുലന്സിനുള്ളില് വെച്ച് ദമ്പതികള് ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജഡ്ജിയുടെയും പേരുകള് പരാമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. വിനുവിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നല്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന് സുഹൃത്താണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്.
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പാലാ നഗരസഭയിലെ യുഡിഎഫ് തമ്മിലടിയെ തുടർന്ന് ദിയ ബിനുവിന് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം നഷ്ടമായി. എൽഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായതോടെയാണ് യുഡിഎഫ് നഗരസഭ അധ്യക്ഷയ്ക്കു അധികാരം നഷ്ടമായത്. യുഡിഎഫ് സഖ്യത്തിലെ വിപ്പ് ലംഘിച്ച് വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത നാല് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാരും സ്വതന്ത്രയായി ജയിച്ച വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മായാ രാഹുലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു.