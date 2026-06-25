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എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പാക് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ കയറി, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിജിസിഎ
ന്യൂഡല്ഹി: ഡല്ഹിയില് നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് പോയ എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം ലാന്ഡിംഗ് ശ്രമത്തിനിടെ പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാതിര്ത്തിയില് പ്രവേശിച്ചതായി എയര്ലൈന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജൂണ് 22ന് അട്ടാരി അതിര്ത്തിക്ക് സമീപം അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്ത്തി ലംഘിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റില് താഴെ സമയമാണ് വിമാനം പാക് വ്യോമാതിര്ത്തിയില് തുടര്ന്നത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജന്സിയായ ഡിജിസിഎയ്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതര് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.
എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു?
അമൃത്സര് വിമാനത്താവളത്തില് ഒരു പക്ഷി വിമാനത്തില് ഇടിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് റണ്വേ പരിശോധന ഉണ്ടായി. ഇതുകാരണം ലാന്ഡ് ചെയ്യാന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന വിമാനത്തോട് ആകാശത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങാന് എടിസി നിര്ദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ 'ഗോ-എറൗണ്ട്' ഘട്ടത്തിലാണ് വിമാനം അബദ്ധത്തില് പാക് വ്യോമാതിര്ത്തിയില് കടന്നത്. ഈ വ്യോമാതിര്ത്തി ലംഘനം, റഡാര് വെക്ടറിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ സംഭവിച്ചതായും പാകിസ്ഥാന് എയര് ട്രാഫിക് കണ്ട്രോളുമായി മുന്കൂട്ടി ഏകോപിച്ചാണ് ഇത് നടന്നതെന്നും ഡിജിസിഎ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമൃത്സറിലെ തിരക്കിനെ തുടര്ന്ന് വിമാനം പിന്നീട് ഡല്ഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ഡല്ഹിയില് നിന്ന് ഇന്ധനം നിറച്ച് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് വിമാനം യാത്രക്കാരുമായി അമൃത്സറില് തിരിച്ചെത്തിയത്.ALSO READ: ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് വെനസ്വേലയിൽ ഇരട്ട ഭൂചലനം, കനത്ത നാശനഷ്ടം, മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷം വരെയാകാൻ സാധ്യത: ജപ്പാനിലും കാലിഫോർണിയയിലും ശക്തമായ ഭൂചലനം
സംഭവം ഉടനടി ഡിജിസിഎയ്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന ആരോപണത്തില്, ബന്ധപ്പെട്ട പൈലറ്റുമാര്ക്കും അമൃത്സര് എടിസി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കുമെതിരെ പ്രാഥമിക അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ഡിജിസിഎ ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂണ് 12ന് ഇതിന് സമാനമായ സംഭവം ഇന്ത്യന് അതിര്ത്തിയിലും നടന്നിരുന്നു.ലാഹോറില് നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോയ ഫ്ലൈ ജിന്നയുടെ 9പി514 ഫ്ലൈറ്റ്, മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം വഴിതിരിഞ്ഞ് പഞ്ചാബിന് മുകളിലൂടെ ഇന്ത്യന് വ്യോമാതിര്ത്തിയില് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ- പാക് സംഘര്ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് അതിര്ത്തി മേഖലയിലെ വ്യോമ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളില് കൂടുതല് ജാഗ്രത വേണമെന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങള് തെളിയിക്കുന്നത്.ALSO READ: പാസ്പോർട്ട് ഒരു യാത്രാരേഖ മാത്രം, പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയല്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം