സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (18:31 IST)
കോഴിക്കോട്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപന വിവാദത്തില് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ടി പി രാമകൃഷ്ണന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മറുപടി നല്കി. ചട്ടങ്ങള് ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മതപരമായ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു.
പേരാമ്പ്രയില് ജീപ്പില് മതവിദ്വേഷം വളര്ത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇടതു സ്ഥാനാര്ത്ഥി വോട്ട് തേടുന്നുവെന്ന ലീഗിന്റെ പരാതിക്ക് ടി പി രാമകൃഷ്ണന് മറുപടി നല്കി. അതേസമയം, യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഫാത്തിമ തഹിലിയ മതത്തിന്റെ പേരില് വോട്ട് തേടുന്നതായി എല്ഡിഎഫിന് ഒരു ആരോപണവുമില്ലെന്ന് ടി പി രാമകൃഷ്ണന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇടതു പാര്ട്ടി അത്തരമൊരു പരാതി നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു.
പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര് പ്ലേറ്റുകള് തെളിവായി ഹാജരാക്കാമെന്നും പെന് ഡ്രൈവുകളും പ്രഖ്യാപന വിവാദത്തില് നല്കാമെന്നും രാമകൃഷ്ണന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.