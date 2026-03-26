ധനുഷ് ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി പൊലീസ്; വില്ലനോ?

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (12:42 IST)
മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഉടൻ ആരംഭിക്കും. D55 എന്ന് താൽക്കാലിക പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിൽ ഉള്ളതായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഒരു യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കുറ്റാന്വേഷണമാണ് സിനിമ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും ഒന്നിച്ചുള്ള മാസ് രംഗങ്ങളടക്കം സിനിമയിലുണ്ടാകുമെന്ന് തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി അടുത്ത മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ശിവകാർത്തികേയനെ നായകനാക്കി 'അമരൻ' ഒരുക്കിയ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയാണ് 'ഡി 55' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ധനുഷ് ചിത്രത്തിൽ 20 ദിവസത്തോളം മമ്മൂട്ടിക്ക് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഈ ചിത്രത്തിനായി 10 കോടിക്കു മുകളിലാണ് മമ്മൂട്ടി പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ധനുഷ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊജക്ടിനായി മമ്മൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സായ് പല്ലവിയാണ് നായിക. ശ്രീലീലയും നിർണായക വേഷത്തിലെത്തുന്നു.
മമ്മൂട്ടിയും ദിലീപും ഒന്നിച്ച 'കമ്മത്ത് ആന്റ് കമ്മത്ത്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ധനുഷ് കാമിയോ വേഷം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു പാട്ടിൽ മാത്രമാണ് ധനുഷ് മുഖം കാണിച്ചത്.