വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

തിരുവനന്തപുരത്ത് സുധീര്‍ കരമന എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകും; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:48 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി നടന്‍ സുധീര്‍ കരമനയെ തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്രനായിട്ടായിരിക്കും സുധീര്‍ മത്സരിക്കുക. എന്നാല്‍ തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റേതായതിനാല്‍ സുധീറിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ മുന്നണിയിലെ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ക്ക് വലിയ ആവേശമില്ല.

ആന്റണി രാജുവിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ പകരം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പേരുകളൊന്നും മുന്നണി അംഗീകരിച്ചില്ല. സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ. വിജയരാഘവന്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

സുധീര്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടി അനുഭാവിയാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിനുവേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനായി സമീപകാല റാലികളില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :