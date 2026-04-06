ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
കീം 2026: ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മാറ്റാന്‍ അവസരം

Kerala, Exam Anxiety, SSLC, Plus 2, Helpline
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 6 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:49 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യം
കണക്കിലെടുത്ത്
യുഎഇ (ഷാര്‍ജ) പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത നിരവധി കീം (KEAM) അപേക്ഷകര്‍
വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഷാര്‍ജ (യുഎഇ), കുവൈറ്റ്, ബഹ്‌റൈന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കീം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പുതുക്കിയ
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കീം-2026 പോര്‍ട്ടല്‍ സജജമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകളില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്/ ഫാര്‍മസി പ്രവേശന പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.cee.kerala.gov.in ല്‍ ഏപ്രില്‍ 7 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെ ലഭ്യമായിരിക്കും. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികമായി അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍, ആയത് ഓണ്‍ലൈനായി അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏപ്രില്‍ 7 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെ (IST) വരെ ലഭ്യമായിരിക്കും.

കീം പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കു അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ഏപ്രില്‍ 8 മുതല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in
എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.


